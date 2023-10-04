Похоже, AMD собирается порадовать требовательных геймеров.

В настоящий момент линейка мобильных игровых видеокарт AMD серии Radeon RX 7000 представлена лишь моделями на основе GPU Navi 33, однако в скором времени ситуация кардинально изменится, информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Исходя из данных источника, уже через пару недель AMD планирует явить миру свою топовый мобильный видеоадаптер на базе флагманского графического чипа Navi 31, оснащённого 72 вычислительными блоками (CU), что соответствует 4608 потоковым процессорам, то есть всего на 10 % меньше по сравнению с десктопной Radeon RX 7900 GRE и на 20 % больше на фоне RX 7800 XT.

Предполагается, что тактовые частоты GPU мобильной модели будут находиться ниже отметки в 2 ГГц, чтобы уместиться в заявленные рамки TGP в 160 Вт (200 Вт при задействовании SmartShift). Кроме того, Radeon RX 7900M получит четыре кристалла MCD, 16 Гбайт видеопамяти и 256-битную шину.

Что касается уровня производительности топовой мобильной видеокарты AMD, то, по словам источника, новинка может успешно противостоять мобильной GeForce RTX 4080 или десктопной RTX 4070 Ti.

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Ожидается, что анонс Radeon RX 7900M состоится уже 19 октября — в этот же день, исходя из имеющихся данных, планируется представить и высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper PRO 7000.