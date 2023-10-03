Новинки смогут похвастаться целым рядом преимуществ по сравнению с предшественниками.

Похоже, горячо ожидаемые целым рядом специалистов и энтузиастов высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 наконец-то обрели дату своего анонса: как сообщает ресурс Wccftech, новинки предстанут пред взором широкой компьютерной общественности уже через пару недель, а именно 19 октября.

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Источник изображения: Wccftech, Underfox

Исходя из имеющихся данных, процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, предназначенные для рабочих станций и получившие кодовое имя Storm Peak, будут основаны на микроархитектуре Zen 4 и смогут похвастаться наличием большего количества ядер и более внушительного объёма кэш-памяти по сравнению с предшественниками, а также будут совместимы с новыми материнскими платами TRX50.

Ожидается, что в новой линейке будет насчитываться как минимум пять моделей: согласно ряду «утечек», топовый процессор Ryzen Threadripper 7995WX обзаведётся 96 ядрами и 384 Мбайт L3-кэша, Ryzen Threadripper 7985WX получит 64 ядра и 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, Ryzen Threadripper 7975WX будет наделён 32 ядрами и 128 Мбайт L3-кэша, Ryzen Threadripper 7955WX сможет похвастаться 16 ядрами и 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а Ryzen Threadripper 7945WX будет довольствоваться 12 ядрами и 48 Мбайт L3-кэша.

Кроме того, новинкам приписывается поддержка до 128 линий PCIe 5.0, 8/4-канальной памяти DDR5, TDP до 350 Вт, а также ощутимый прирост производительности.

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На первых порах представители линейки Ryzen Threadripper PRO 7000 могут быть ограничены лишь готовыми сборками, однако вполне возможно, что уже через несколько месяцев новинки появятся и в розничной продаже.