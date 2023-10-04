Энтузиаст подтвердил наличие производительных и эффективных ядер.

Хотя до официального анонса гибридных процессоров AMD серии Ryzen 8000 осталось ещё несколько месяцев, разного рода энтузиасты продолжают заботливо снабжать широкую компьютерную общественность свежими данными, приоткрывающими завесу тайны над спецификациями будущих новинок: так, инсайдер All The Watts!! обнародовал ряд технических характеристик предстоящих APU «красной команды», сообщает ресурс Hardware Times.

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Источник изображения: Wccftech

По данным энтузиаста, гибридные процессоры AMD Ryzen 8000, относящиеся к семейству Strix Point, как и предполагалось ранее, будут характеризоваться гетерогенной структурой, подразумевающей наличие «больших» и «малых» ядер, как и у ряда продуктов Intel: новинки, производимые по техпроцессу N4P силами TSMC, получат до 4 производительных ядер Zen 5 с доступом к 16 Мбайт L3-кэша и 8 эффективных ядер Zen 5c, которым придётся довольствоваться 8 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Объём L2-кэша заявляется равным 1 Мбайт на ядро.

Графическая подсистема новых APU, исходя из информации инсайдера, получит до 8 блоков WGP, что указывает на наличие до 16 исполнительных блоков RDNA 3.5, а ИИ-движок приобретёт до 64 AIE-плиток, что в 4 раза больше по сравнению с представителями семейства Phoenix. Кроме того, новинкам приписывается поддержка памяти типа DDR5-6400/LPDDR5X-8533 и уровень TDP от 28 до 35+ Вт.

Стоит отметить, что представленные данные не являются официальными, поэтому всецело доверять им не следует.

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Ожидается, что анонс гибридных процессоров AMD Ryzen 8000 состоится не ранее следующего года.