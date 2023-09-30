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ASUS сравнила уровень производительности APU Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1 в игровой консоли ROG Ally
Разница в быстродействии подчас весьма значительна

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Компания ASUS решила облегчить жизнь геймерам, рассчитывающим приобрести новенькую игровую портативную приставку ROG Ally, но не определившимся с её «начинкой»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, производитель поделился слайдами, иллюстрирующими возможности двух вариаций.

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Как известно, игровая консоль ASUS ROG Ally в настоящий момент представлена на рынке в двух вариантах, один из которых получил в своё распоряжение старший APU Ryzen Z1 Extreme, имеющий 8 «стандартных» ядер, функционирующих на частоте до 5.1 ГГц в максимальном режиме, и 12 вычислительных блоков iGPU, а другой наделён гибридным процессором Ryzen Z1, снабжённым двумя производительными ядрами Zen 4 и четырьмя эффективными Zen 4c, способным разгоняться до частоты в 4.9 ГГц в boost-режиме, а также лишь 4 вычислительными блоками для встроенной графики.

Согласно результатам тестов в нескольких популярных тайтлах от специалистов ASUS, в разрешении 1080p разница в уровне производительности между APU Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1 весьма заметна — в ряде случаев старший процессор обгоняет своего «соплеменника» более чем на 50 %.

В разрешении же 720p с задействованием AMD RSR ситуация для Ryzen Z1 выглядит чуть получше — в худшем случае старший APU превосходит младший процессор не более чем на 50 %, а в паре игр отличия и вовсе минимальны.

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

При этом ASUS отмечает, что в тестах использовались ресурсоёмкие игровые приложения, с которыми справилась даже младшая модель, обеспечивая средний показатель кадровой частоты более 30 к/c, а в некоторых даже выше 45-60 к/c, в то время как в обширную библиотеку игр, доступную для ROG Ally, входят и менее притязательные тайтлы.

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Впрочем, учитывая тот факт, что старший вариант ASUS ROG Ally всего на $100 дороже младшего ($699 против $599), выбор кажется весьма очевидным.

#amd #asus #rog ally #ryzen z1 #ryzen z1 extreme
Источник: videocardz.com
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