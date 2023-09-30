Впрочем, слишком переживать не стоит.

Специалисты и энтузиасты продолжают исследовать возможности не так давно дебютировавшей в первых двух тайтлах технологии масштабирования AMD FSR 3: так, после изучения результатов сравнительного тестирования решения от «красной команды» и продукта NVIDIA в лице DLSS 3 в тайтле Immortals of Aveum компьютерное сообщество может переключиться на анализ потенциала двух противоборствующих технологий в Forspoken, что стало возможным благодаря стараниям специалистов ресурса Wccftech.

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К сожалению, игра Forspoken официально не поддерживает DLSS 3, поэтому сравнивалась FSR 3 с версией DLSS под номером 2, что помешало «столкнуть лбами» механизмы генерации кадров противоборствующих лагерей, ведь у более старого решения от NVIDIA сей функции попросту нет.

Согласно представленным результатам тестов, в разрешении 4K с максимальными настройками качества графики и трассировки лучей на видеокарте GeForce RTX 4090 технологии AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 3 демонстрируют схожий прирост среднего показателя fps.

Задействование режима AMD FSR 3 AA приводит к снижению уровня производительности на 15-20 %, однако позволяет улучшить качество изображения благодаря применению собственных алгоритмов, что может заинтересовать владельцев топовых видеоадаптеров. При активации же технологии генерации кадров FSR 3 выигрыш в разрезе средней кадровой частоты может достигать 128-177 %.

Источник изображений: Wccftech

Специалисты отмечают, что качество картинки при использовании AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 2 весьма схоже, однако решение «красной команды» подчас приводит к возникновению большего количества статтеров — подобное наблюдалось и в Immortals of Aveum.

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Впрочем, специалисты AMD продолжают работать над исправлением недочётов FSR 3, поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать некоторых улучшений.