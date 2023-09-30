Однако статтеров при этом наблюдается поболее.

Как известно, несколько часов назад AMD сообщила о появлении долгожданной поддержки технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) в первых двух тайтлах, коими стали Forspoken и Immortals of Aveum, а специалисты ресурса Wccftech не отказали себе в удовольствии сравнить возможности продукта «красной команды» и конкурирующего решения от NVIDIA, а именно DLSS 3, в Immortals of Aveum.

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Источник изображений: AMD, NVIDIA

Для своих изысканий исследователи использовали систему, оснащённую настольным процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, игровой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и модулями оперативной памяти DDR5-6000.

Стоит отметить, что Immortals of Aveum в настоящий момент является единственным идеальным «полем для сражений» конкурирующих технологий, являясь пока что единственной игрой, имеющей официальную поддержку как AMD FSR 3, так и NVIDIA DLSS 3.

Помимо поддержки как видеокарт от AMD, так и графических адаптеров NVIDIA, FSR 3 в Immortals of Aveum имеет ещё один плюс в виде возможности активации технологии Reflex для владельцев моделей «зелёной команды», позволяющей снизить задержки. Обладатели же видеоадаптеров AMD для этих целей могут задействовать функцию Anti-Lag+.

Исходя из результатов тестов, в разрешении 4K при максимальных настройках качества графики технология AMD FSR 3 с активной функцией генерации кадров Fluid Motion Frames обеспечивает более весомый прирост среднего значения кадровой частоты, нежели NVIDIA DLSS 3 с Frame Generation – выигрыш составляет весомые 16 %.

Источник изображения: Wccftech

Впрочем, имеется и «ложка дёгтя» в сей славной «бочке мёда»: геймер, задействующий AMD FSR 3, встретится с большим количеством статтеров, чем игрок, использующий NVIDIA DLSS 3, что видно по показателям «1 %» и «0.2 %».

Что касается качества изображения, то по словам исследователей, визуально сколь-нибудь заметных отличий в картинке между AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 3 выявить не удалось.

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Ожидается, что в обозримом будущем список игр с поддержкой FSR 3 пополнится ещё десятком тайтлов, поэтому в скором времени стоит ждать результатов новых сравнительных тестов.