Первыми играми с новой итерацией технологии масштабирования могут стать Immortals of Avenum и Forspoken.

Хотя о технологии FidelityFX Super Resolution 3 представители AMD заговорили ещё несколько месяцев назад, её внедрение в реальные игровые приложения весьма задержалось, однако сегодня знаменательный момент всё же настал: как информирует общественность ресурс VideoCardz, главный архитектор игровых решений «красной команды» Фрэнк Азор (Frank Azor) сообщил о дебюте FSR 3 в двух тайтлах уже через несколько часов.

К сожалению, о каких именно играх идёт речь, представитель AMD не обмолвился, однако специалисты источника считают, что честь стать «первыми ласточками» могла бы быть предоставлена тайтлам Immortals of Avenum и Forspoken.

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Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что технология FSR 3 с её функцией генерации кадров Fluid Motion Frames является ответом на NVIDIA DLSS 3 вкупе с Frame Generation, однако, в отличие от продукта «зелёной команды», предложение AMD будет доступно не только для видеокарт Radeon: так, для задействования FSR 3 с Fluid Motion Frames рекомендуется использовать модели серий Radeon RX 6000 или GeForce RTX 30 и новее, а «входным билетом» станут RX 5700 или RTX 20 и выше, в то время как оценить новую версию FSR без генерации кадров смогут даже обладатели RX 590 или GTX 10.

Что касается выигрыша в разрезе уровня производительности, то, исходя из результатов тестов силами специалистов AMD, значение средней кадровой частоты при задействовании FSR 3 с Fluid Motion Frames может увеличиться более чем в 3 раза, что можно лицезреть на примере Forspoken.

Источник изображения: Wccftech, AMD

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В будущем же AMD планирует опубликовать исходный код FSR 3, чтобы облегчить жизнь разработчикам, намеревающимся внедрить технологию в свои продукты, и расширить области её применения.