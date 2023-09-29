Новинка демонстрирует весьма неплохие результаты.

В преддверии скорого запуска первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh информации, приоткрывающей завесу тайны над возможностями предстоящих новинок, становится всё больше: так, несколько дней назад стало известно об уровне производительности разогнанных Core i7-14700KF и Core i5-14600K в бенчмарке Geekbench 6, а уже сегодня, благодаря находке бота BenchLeaks, появились данные, проливающие свет на быстродействие Core i5-14600KF в этом же тестовом пакете, но работающего на стандартных частотах.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленной информации, десктопный процессор Intel Core i5-14600KF, наделённый 14 ядрами/20 потоками с частотной формулой 3.5/5.3 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой TUF GAMING Z790-PLUS WIFI производства ASUS и модулями оперативной памяти DDR5-5200 в однопоточной/многопоточной дисциплинах завоевал 2779/16707 очков, превзойдя своего предшественника, Core i5-13600KF, оснащённого аналогичным количеством ядер/потоков, но со сниженной на 200 МГц частотой в турборежиме (5.1 ГГц), в среднем на 3.8/11.9 %.

Источник изображения: Geekbench 6

В противостоянии между Core i5-14600KF и его вероятным соперником из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 7700X модель «синей команды» несколько уступила своему оппоненту в однопотоке (-3.7 %), однако в многопотоке весьма вырвалась вперёд, опередив противника на 10.2 %.

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Согласно имеющимся данным, появление на полках магазинов моделей Core 14-го поколения с разблокированным множителем, равно как и падение эмбарго на публикацию обзоров, проливающих свет на возможности новинок, ожидается уже 17 октября