Представители же Zen 5 приобретут CCD с количеством ядер до 16 штук и будут характеризоваться увеличением IPC как минимум на 10-15 %.

Пока почитатели продукции Intel ждут скорого выхода настольных процессоров Intel, изучая результаты первых тестов предстоящих новинок, разного рода энтузиасты и инсайдеры не забывают и о приверженцах CPU противоборствующего лагеря: как информирует общественность ресурс VideoCardz, специалист YouTube-канала Moore's Law Is Dead опубликовал слайды из внутренней презентации AMD, проливающие свет на технические характеристики будущих процессоров «красной команды».

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Источник изображения: HotHardware

Исходя из представленных данных, 4-нм/3-нм представители микроархитектуры Zen 5, получившей кодовое имя Nirvana, смогут похвастаться увеличением IPC как минимум на 10-15 % по сравнению с показателями Zen 4 и новым 16-ядерным чиплетом CCD, что, впрочем, вероятно, указывает на использование исключительно эффективных ядер Zen 5c в максимальном исполнении, в результате чего можно рассчитывать как на выпуск 16-ядерных моделей Ryzen 8000 со «стандартными» ядрами, так и 32-ядерных процессоров с «малыми» ядрами. При этом запуск CPU с сочетанием производительных и эффективных ядер также не исключён.

Кроме того, микроархитектура Zen 5 характеризуется рядом вариантов FP-512, 6 ALU, 48 Кбайт L1-кэша, высокопроизводительным предсказателем ветвления, новым вариантом ядра с низким энергопотреблением, повышением безопасности, а также рядом других улучшений.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Moore's Law Is Dead

Микроархитектура AMD Zen 6, именуемая Morpheus, получит ещё более впечатляющие нововведения: производство по 3-нм/2-нм нормам, 32-ядерный CCD, что, судя по всему, также связано с применением ядер Zen 5c, новый профилировщик памяти и инструкция FP16 для ускорения алгоритмов машинного обучения и ИИ-задач. Кроме того, для представителей Zen 6 заявлен прирост IPC как минимум на 10 %.

Помимо этого, микроархитектура Zen 6 сможет похвастаться применением новых технологий упаковки, как то размещение чиплетов CCD над кристаллом ввода-вывода, что станет серьёзным шагом AMD в вопросах проектирования и компоновки.

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Что касается даты дебюта процессоров, основанных на новых микроархитектурах, то первые представители Zen 5 должны появиться в первой половине 2024 года, а модели Zen 6 не стоит ждать ранее 2025 года.