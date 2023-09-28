Больше микроархитектур, хороших и разных.

Совсем недавно в рамках мероприятия Innovation 2023 компания Intel подтвердила свои планы на ближайшие пару лет, намереваясь порадовать широкую компьютерную общественность новыми CPU семейств Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake, а сегодня инсайдер OneRaichu пролил свет на архитектурные особенности будущих новинок, сообщает ресурс Hardware Times.

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Источник изображения: Wccftech

Как известно, последние несколько поколений процессоров Intel имеют гетерогенную структуру, сочетающую в себе производительные и эффективные ядра, базирующиеся на разных микроархитектурах, но представители Meteor Lake, состоящие из нескольких чиплетов (плиток) привносят ещё одно новшество — они содержат ядра не только на вычислительной плитке, но и на чиплете SoC для повышения энергоэффективности.

Источник изображения: Tom's Hardware, Intel

При этом все модели процессоров, уже представленные на рынке или дебютирующие в ближайшем будущем, сочетают в себе лишь две микроархитектуры ядер, в то время как представители семейства Arrow Lake-H, исходя из инсайдерских данных, получат ядра, основанные на трёх микроархитектурах: производительные Lion Cove, являющиеся прямыми продолжателями Redwood Cove, эффективные Skymont, располагающиеся на вычислительной плитке, и E-ядра Crestmont на чиплете SoC, доставшиеся по наследству от CPU Meteor Lake.

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Обмолвился энтузиаст и об архитектурных особенностях мобильных процессоров Lunar Lake-M: они менее впечатляющие по сравнению с представителями Arrow Lake-H и содержат лишь две микроархитектуры ядер — Lion Cove для «больших» и Skymont для «малых» ядер, расположенных на вычислительной плитке и SoC.