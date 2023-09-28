При этом насладиться качественным игровым процессом смогут даже обладатели сравнительно старых видеокарт.

Сегодня состоялся официальный релиз долгожданного шутера Counter-Strike 2 на движке Source 2, благодаря чему игра стала доступна для широких масс, среди которых есть обладатели не только топовых систем, оснащённых флагманской GeForce RTX 4090, но и владельцы более скромных ПК: впрочем, исходя из результатов тестов NVIDIA, превысить планку в 100 fps можно даже имея в своём распоряжении старую добрую GeForce GTX 1060.

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Источник изображения: Valve

Как сообщает ресурс Wccftech, разработчики из Valve, ответственные за выпуск Counter-Strike 2, и специалисты NVIDIA тесно сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить минимальные задержки и максимальный fps: так, в разрешении 1080p в паре с настольным процессором Intel Core i9-12900K в разрезе средней кадровой частоты наиболее доступная из представленных на рынке моделей серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4060 способна обеспечить 215 к/c при задержке около 15 мс, что стало возможным благодаря задействованию технологии NVIDIA Reflex, снижающей задержку системы вплоть до 35 %.

Флагманская же представительница семейства Ada Lovelace, GeForce RTX 4090, всё в том же разрешении и в дуэте с тем же CPU без проблем преодолевает порог в 543 к/c при среднем значении задержки около 5 мс.

Владельцам морально и физически устаревших ПК, мечтающим попробовать свои силы в Counter-Strike 2, нервничать тоже не следует: в разрешении 1080p даже GeForce GTX 1060 демонстрирует средний результат в 103 к/c, а GTX 1070 повышает данный показатель до 136 к/c.

Повышая разрешение до 1440p приблизиться к значению 100 к/c обладателям моделей семейства Pascal тоже можно, но лишь тем, кто располагает GTX 1080, позволяющей наслаждаться игровым процессом в Counter-Strike 2 при среднем показателе средней кадровой частоты в 93 к/c, ну а владельцам RTX 4080 и RTX 4090 переживать и вовсе не стоит, ведь их видеоадаптеры способны обеспечить 318 и 440 к/c.

Источник изображений: Wccftech, NVIDIA

По словам NVIDIA, более низкие задержки и высокий fps способны весьма облегчить жизнь игроку в Counter-Strike 2, повышая точность прицеливания и скорость реакции.

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Не стоит забывать, что для обеспечения наиболее высокого уровня производительности следует установить свежий набор графических драйверов.