Жаль, что Counter-Strike 3 уже не будет.

На протяжении всего лета Counter-Strike 2, представляющая собой не то чтобы новую игру, а больше капитальное обновление Counter-Strike Global Offensive, пребывала в состоянии доступной далеко не каждому бета-версии. Что ж, с сегодняшнего дня начать играть в очередную итерацию культового командного боевика может любой желающий: Valve официально, но без лишней помпы объявила о запуске проекта.

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Напомним, что Counter-Strike 2 порадует геймеров переездом на более совершенный движок Source 2. Как следствие, привычные карты заиграют новыми красками, графические эффекты станут более детализированными и реалистичными, а также в отдельных аспектах меняющими правила игры. Так, например, благодаря реалистичному поведению дымовых гранат пространство будет заполняться завесой не сразу, а постепенно. Кроме того, стрельба по дымовой завесе будет постепенно её рассеивать.

Внедрена новая система учёта действий игроков, так что теперь ваши действия не будут зависеть от так называемого тикрейта. Также появятся новые косметические элементы (те, что вы купили/получили в Global Offensive, перекочуют в Counter-Strike 2), переработан звук и звуковое сопровождение, усовершенствована таблица лидеров и рейтинговая система, облагорожен интерфейс и многое другое.

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Counter-Strike 2 является глобальным обновлением Counter-Strike Global Offensive, заменяющим собой проект, в котором геймеры резвились на протяжении более одиннадцати лет, так что Global Offensive отныне остался только в наших воспоминаниях. Стандартная практика для современных сессионных видеоигр, в которые геймеры вложили немало сил, денег и души.