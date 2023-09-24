Игровой процессор AMD лидирует с большим отрывом.

Процессоры AMD продолжают лидировать по объёмам продаж в немецкой рознице, о чём свидетельствует еженедельный отчёт от специалиста TechEpiphany, основанный на данных крупного немецкого ритейлера Mindfactory.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Согласно представленным данным, за последнюю неделю игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с результатом в 820 реализованных единиц продолжает занимать первую строчку в топе самых продаваемых CPU, весьма опережая своего ближайшего преследователя в лице Ryzen 7 5700X, разошедшегося «тиражом» в 530 экземпляров, а закрывает тройку лидеров игровая модель прошлого поколения, а именно Ryzen 7 5800X3D, которая приглянулась 430 покупателям.

При этом наиболее успешная модель Intel находится лишь на девятой позиции: Core i7-13700K нашёл отзыв в сердцах лишь 110 пользователей.

Не менее интересны и общие показатели противоборствующих сторон: так, исходя из представленного графика, по объёмам продаж AMD продолжает отрываться от своей преследовательницы в лице Intel — за последнюю неделю доля «красной команды» составила 83.26 %, в то время как «синей команде» пришлось довольствоваться лишь 16.74 %.

В разрезе выручки успехи AMD также весьма заметны — компания «откусила» 81.22 % от «общего пирога», на долю Intel приходится скромные 18.78 %.

Источник изображений: Twitter (X), TechEpiphany

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Стоит отметить, что уже через несколько недель ситуация может измениться в пользу Intel: в середине октября ожидается появление в продаже первых моделей настольных процессоров Core 14-го поколения. Впрочем, учитывая тот факт, что предварительные ценники предстоящих новинок сравнительно высоки, а сколь-нибудь значимые улучшения предлагает лишь Core i7-14700K в виде дополнительных E-ядер, интерес потенциальных покупателей к новым моделям может быть не слишком велик.