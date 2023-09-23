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Компактные твердотельные накопители Seagate FireCuda 520N замечены на Amazon
Новинки выпускаются в форм-факторе M.2-2230.

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Компания Seagate, широко известная в том числе благодаря целому ряду моделей твердотельных накопителей, продолжает расширять ассортимент своей продукции: как сообщает ресурс Tom's Hardware, парочка компактных модификаций SSD от данного производителя была замечена на популярной заморской онлайн-площадке Amazon.

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Источник изображения: Amazon

Согласно представленным данным, NVMe-накопители Seagate FireCuda 520N отличаются компактными размерами благодаря форм-фактору M.2-2230 и выпускаются в вариациях с объёмом в 1 и 2 Тбайт, характеризующихся скоростью последовательного чтения до 4750 и 5000 Мбайт/c соответственно, что соответствует возможностям «полноразмерных» моделей с интерфейсом PCIe 4.0 от этого же производителя.

К сожалению, о «начинке» новинок пока что ничего не известно, однако, учитывая тесное сотрудничество Seagate с компанией Phison, источник предполагает, что при выпуске новых моделей производитель не отказался от своих наработок и использует всё ту же платформу, но оптимизированную с учётом компактных размеров накопителей.

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Ожидается, что твердотельные накопители Seagate FireCuda 520N составят достойную пару портативным игровым консолям или мобильным устройствам, а их стоимость не превысит $110 и $220 для вариаций с 1 и 2 Тбайт «на борту».

#seagate #firecuda 520n
Источник: tomshardware.com
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