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Специалисты подтвердили, что процессор AMD Ryzen Z1 имеет 2 больших и 4 маленьких ядра
Новинка отличается гетерогенной структурой.

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Как стало известно чуть ранее, AMD решила пойти по пути Intel, снабдив ряд моделей процессоров как производительными, так и эффективными ядрами, и, похоже, один из первых таких CPU уже появился на потребительском рынке: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, благодаря дампу CPUID, опубликованному InstLatX64, конфигурация процессора Ryzen Z1 была подтверждена.

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Источник изображения: AMD

Несколькими неделями ранее специалисты уже проводили «расследование», проливающее свет на некоторые особенности процессора Ryzen Z1, а сегодня данные подтвердились: оказывается, новинка от AMD принадлежит к семейству Phoenix 2 и имеет в своём распоряжении два «больших» ядра Zen 4 и четыре «малых» Zen 4c.

Его же «старший собрат» в лице Ryzen Z1 Extreme является частью семейства Phoenix и наделён восемью «стандартными» ядрами Zen 4. Кроме того, он может похвастаться наличием iGPU с 768 потоковыми процессорами «на борту», в то время как Ryzen Z1 довольствуется 256.

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Стоит напомнить, что в настоящий момент процессоры Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1 используются в вариациях портативной игровой приставки Asus ROG Ally с ценником в $699 и $599 соответственно.

#amd #ryzen z1
Источник: tomshardware.com
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