Ещё не вышедшая официально модель получила сокет SP6.

Хотя первые потребительские процессоры AMD на базе микроархитектуры Zen 4 увидели свет год назад, выпуск высокопроизводительной линейки Ryzen Threadripper следующего поколения до сих пор не состоялся, что, впрочем, не мешает китайским продавцам предлагать ещё не вышедшие модели на вторичном рынке, попутно делясь фотографиями CPU, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Так, на одной из китайских онлайн-площадок был замечен образец процессора с OPN-кодом 100-00000454, который, по заверениям продавца, является ничем иным, как высокопроизводительным процессором Ryzen Threadripper 7985WX, обладающим 64 ядрами/128 потоками на основе Zen 4.

Источник изображений: VideoCardz, Twitter (X), YuuKi_AnS

Отмечается, что представленный экземпляр исправен, однако уже использовался прежним владельцем. К сожалению, пока не ясно, совместим ли данный CPU в исполнении SP6 с существующими материнскими платами с данным сокетом, либо счастливому покупателю процессора придётся ждать официального дебюта платформы TRX50, которая, исходя из имеющейся информации, сможет предложить до 128 линий PCIe 5.0 и поддержку восьми каналов DDR5.

Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что в линейку процессоров Ryzen Threadripper 7000 войдут модели с количеством ядер до 96 штук с максимальной частотой до 5.1 ГГц и уровнем TDP, достигающим отметки в 350 Вт. О дате запуска новинок пока что доподлинно не известно, однако ряд источников предполагает, что он должен состояться до конца текущего года.