Судя по всему, ценник является предварительным.

Буквально вчера ASUS вновь напомнила о существовании своей топовой игровой видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 4090, сообщив о дате её запуска, а сегодня «сетевой детектив» harukaze5719 решил порадовать потенциальных покупателей флагманской модели, рассекретив её предварительный ценник в южнокорейской рознице.

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Источник изображения: Twitter (X), ROG North America

Графический адаптер ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 является премиальной моделью в линейке производителя: видеокарта отличается производительной системой жидкостного охлаждения с массивным 360-мм радиатором, снабжённым тремя вентиляторами ROG MF-12S ARGB, водоблоком полного покрытия и специальной охлаждающей пластиной, отводящей тепло от графического процессора, чипов памяти и VRM, а также усовершенствованной подсистемой питания.

Кроме того, для флагманской модели ASUS используется не обычная термопаста, а жидкий металл, что позволяет ещё больше повысить эффективность отвода тепла — для этого специалистам компании пришлось разработать специальный защитный механизм, предотвращающий возможность попадания металла на конденсаторы и другие элементы платы.

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

Благодаря столь «богатому» оснащению, в руках ряда оверклокеров ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 уже побила несколько мировых рекордов, а 19 сентября станет доступна и рядовым пользователям.

Источник изображения: Twitter (X), harukaze5719

К сожалению, новинка может оказаться по карману далеко не всем: так, предварительная стоимость ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 в одном из онлайн-магазинов Южной Кореи составила 4,499,000 южнокорейских вон (~3400 долларов США) с учётом НДС в 10 %. Впрочем, после официального запуска ценник может претерпеть изменений.