Впрочем, рассчитывать на выход большинства из них не приходится.

Производители графических адаптеров продолжают радовать почитателей своей продукции новыми моделями не так давно дебютировавших Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, а компания ASUS и вовсе несколько удивила, подготовив весьма обширный список новинок, о чём свидетельствует запись в базе данных Евразийской экономической комиссии, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: TweakTown, AMD

Так, в официальной документации появилось упоминание о 64 вариациях, разделённых на несколько групп в рамках Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT: топовых с суффиксом «T», продвинутых с припиской «A», видеоадаптеров, характеризующихся заводским разгоном (OC), а также без оного.

Источник изображения: ЕЭК

Кроме того, модели представлены как в чёрном оформлении, так и в белом, причём это касается не только представительниц серий TUF Gaming, Dual и ROG Strix, но и ранее не встречавшихся в светлом исполнении профессиональных видеокарт ProArt.

С полным списком возможных моделей Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT производства ASUS можно ознакомиться благодаря приведенной таблице.

Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, учитывая тот факт, что ассортимент ASUS не столь обширен даже в разрезе моделей серии GeForce RTX 40, а представительницам «красной команды» производитель уделяет ещё меньше внимания, стоит отметить, что большинство из зарегистрированных в ЕЭК видеоадаптеров вряд ли увидит свет когда-либо — компания просто «застолбила» себе место на тот случай, если решится выпустить какую-либо из представленных вариаций.