Результаты новинки вполне ожидаемы.

Предвосхищая скорый дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, разного рода энтузиасты спешат поделиться с широкой компьютерной общественностью данными, иллюстрирующими уровень производительности представителей семейства Raptor Lake-S Refresh: как сообщает ресурс Wccftech, предстоящий флагманский настольный процессор протестирован в не так давно вышедшем бенчмарке Cinebench 2024.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что в целях «конспирации» специалист, опубликовавший результаты «замеров» Core i9-14900K на форуме Chiphell, заменил цифру «4» в именовании CPU на «3». Помимо непосредственно новинки, тестовая система включала в себя материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, четыре модуля оперативной памяти DDR5-5600 и графический адаптер GeForce RTX 4090. Значения PL1 и PL2 для тестируемого образца были равны и составили 253 Вт.

Источник изображения: Wccftech, Chiphell

Исходя из результатов тестов, в однопоточном состязании Intel Core i9-14900K набрал 128 очков, продемонстрировав практически идентичные Core i9-13900K и Core i9-13900KS показатели, а в многопоточной дисциплине сумел завоевать 2161 балл, обогнав своих предшественников на 5 и 2.5 % соответственно.

Что касается противостояния Core i9-14900K и Ryzen 9 7950X, то в однопотоке модель «синей команды» была быстрее своего оппонента на 7.6 %, а в многопотоке оторвалась от соперника на 10.7 %.

Учитывая тот факт, что представители семейства Raptor Lake-S Refresh практически не отличаются от моделей предшествующего поколения в разрезе архитектуры, а лишь обладают более высокими тактовыми частотами (за исключением Core i7-14700K, получившего 4 дополнительных E-ядра по сравнению с предшественником), показатели Core i9-14900K, наделённого теми же 24 ядрами/32 потоками с максимальной частотой 6.0 ГГц, вряд ли кого-то удивят.

Впрочем, для более точных оценок стоит дождаться официального дебюта представителей Raptor Lake-S Refresh, всецело не полагаясь на ранние тесты.

Исходя из имеющихся данных, анонс десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения состоится уже через пару недель, а появление в продаже моделей с индексом «K» намечено на октябрь.