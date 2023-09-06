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Стала известна стоимость Radeon RX 7700 XT от ASUS, ASRock, Gigabyte, Sapphire, PowerColor и XFX
Цена новинок стартует с отметки в $500.

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Сегодня состоялся старт продаж новых представительниц серии Radeon RX 7000, и партнёры AMD начали наперебой предлагать свои модели Radeon RX 7700 XT, цена которых может несколько разниться.

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Так, известный заморский онлайн-магазин Newegg пополнил свой ассортимент более чем десятком моделей Radeon RX 7700 XT: наиболее доступными из представленных оказались ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT, SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7700 XT, PowerColor Fighter Radeon RX 7700 XT OC и GIGABYTE Radeon RX 7700 XT GAMING OC, предлагающиеся по рекомендованной стоимости, то есть $450.

Чуть дороже оценили XFX SPEEDSTER QICK319 Radeon RX 7700 XT, которую можно приобрести за $460, ASUS TUF Gaming RX 7700 XT OC Edition, PowerColor Hellhound Radeon RX 7700 XT OC и ASRock STEEL LEGEND Radeon RX 7700 XT можно заполучить, расставшись с $470, за ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7700 XT просят $480, ценник PowerColor RED DEVIL Radeon RX 7700 XT OC расположился на отметке в $490, а наиболее дорогой стала SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7700 XT — её стоимость достигла MSRP видеокарты «классом повыше» в лице RX 7800XT, а именно $500.

Источник изображений: Newegg

Интересен тот факт, что даже наиболее доступные модели RX 7700 XT предлагают трёхвентиляторные системы охлаждения и заводской разгон GPU.

Стоит напомнить, что игровая видеокарта Radeon RX 7700 XT снабжается 3456 потоковыми процессорами, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и шиной в 192 бит. Её основной соперницей стала GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, которая, исходя из результатов тестов, в настоящий момент уступает новинке по соотношению цена/производительность.

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#radeon rx 7700 xt
Источник: newegg.com
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