Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Всесторонние тесты Radeon RX 7700 XT — отличный разгонный потенциал и преимущество над RTX 4060 Ti
При стоимости новинки от 449 долларов США.

реклама

Буквально час назад состоялся официальный дебют игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, ознаменовав падение запрета на публикацию обзоров, посвящённых возможностям новинок, чем не преминули воспользоваться специалисты ресурса TechPowerUp, обнародовав результаты тестов RX 7700 XT.

Как стало известно чуть ранее, Radeon RX 7700 XT не получила эталонного исполнения и всецело отдана «на откуп» партнёрам AMD: новинка базируется на урезанном чипе Navi 32, основанном на микроархитектуре RDNA 3 и имеющем один 5-нм кристалл GCD, несущий «на борту» 54 вычислительных блоков (3456 потоковых процессоров), 216 блоков текстурирования, 54 ускорителя трассировки лучей, 96 блоков растровых операций и 108 ИИ-ускорителей, а также три активные чиплета MCD, предоставляющие 48 Мбайт Infinity Cache и 192-битный интерфейс памяти.

реклама

Видеобуфер графического адаптера оснащён чипами памяти GDDR6 общим объёмом в 12 Гбайт с эффективной частотой 18 ГГц, что обеспечивает максимальную пропускную способность в 432 Гбайт/c (без задействования Infinity Cache).

Ряд производителей выпустил модели RX 7700 XT с повышенными частотами GPU, а вот в ассортименте Sapphire оказалась видеокарта серии Pulse с референсными значениями (до 2544 МГц в режиме boost), которую и протестировали специалисты источника.

Согласно итоговым результатам, основанным на «замерах» в более чем двух десятках игровых приложений, в стандартных условиях Radeon RX 7700 XT ощутимо опережает свою конкурентку из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт: в разрешении 1920x1080 модель «зелёной команды» уступает 13 %, а в 2560x1440 и 3840x2160 — целых 16 %.

Безоговорочное лидерство Radeon RX 7700 XT в «растре» можно наблюдать на приведенном графике: в разрешении 2560x1440 видеоадаптер GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт уступил во всех представленных тайтлах.

При задействовании технологии трассировки лучей новинка от AMD уже не выглядит безоговорочным лидером, однако в среднем выступает практически на равных с конкуренткой противоборствующего лагеря.

А вот «аппетиты» Radeon RX 7700 XT сравнительно велики: в игровом режиме новинка запросила 228 Вт, в то время как GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт довольствовалась 165 Вт.

Путём некоторых манипуляций специалистам удалось разогнать тестируемую модель до 2520 МГц по памяти, в то время как средний показатель частоты GPU составил 3025 МГц, что является крайне неплохим результатом, позволив добиться повышения уровня производительности в 3DMark Time Spy GT1 на весомые 17.8 %.

Источник изображений: TechPowerUp

Таким образом, со стартовым ценником в $449 игровая видеокарта Radeon RX 7700 XT выглядит весьма неплохим выбором на фоне более дорогой GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, которая, впрочем, может потерять в цене после дебюта своей оппонентки. Кроме того, обладая отличным разгонным потенциалом, новинка может приглянуться не только рядовым геймерам, но и оверклокерам.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #radeon rx 7700 xt
Источник: techpowerup.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В первых обзорах Radeon RX 7800 XT успешно противостоит GeForce RTX 4070 и неплохо разгоняется
Первые тесты AMD Radeon RX 7800/7700 XT — в растеризации быстрее конкурентов, но потребляют больше
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
36
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
1
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
21
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
24
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
5
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
86
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
22
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
27
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
8
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
6
Как увеличить память в младшей Xbox series S
13
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
16

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
19:09
4-й год у меня X470 Taichi. Планирую на ней ещё 4 года просидеть, а потом купить со скидкой материнскую плату под актуальный Ryzen 3D.
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Сергей Vorvort
19:05
Не вижу смысла в 7700XT, 7800XT в десктопе: производительность уровня 6800, 6900XT давно на рынке. Надо было новые миддлы отправлять в ноутбуки.
В первых обзорах Radeon RX 7800 XT успешно противостоит GeForce RTX 4070 и неплохо разгоняется
Алексей Малыгин
19:04
Предатель, он и там будет считаться предателем. Ему жизни уже не будет не где, это ярмо на всю жизнь, пусть ходит оглядыывается, сука
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
JugadorGL
19:03
Амд смогла. Но отсутствие обсуждения говорит о том, что всем пофигу.
В первых обзорах Radeon RX 7800 XT успешно противостоит GeForce RTX 4070 и неплохо разгоняется
Алексей Вобленко
19:01
Лол, практически не покупают, это все-таки покупают) а значит в статистике стима учитываются. Да и не было у тебя ничего конкретно про россиян. Была чушь, что 80% даже до 20хх карт не добрались. И д...
Radeon RX 7800 XT за $500 обходит более дорогую GeForce RTX 4070, а AMD кладёт NVIDIA на лопатки
Александр Казаков
18:59
Плохая новость была, когда Хуавею новые процессоры продавать запретили. Импортозамещение - новость отличная!
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
Алексей Вобленко
18:58
Так а че удивляться. Консоли ищут более дешёвые варианты железа, потому и амд. Как это вообще соотноситься с тем, что ты сморозил глупость про количество юзеров с ртх картами?
Radeon RX 7800 XT за $500 обходит более дорогую GeForce RTX 4070, а AMD кладёт NVIDIA на лопатки
beltar
18:55
Это даже не ради 500 р. за статью, а за какую-то оплату от магазинов. Только так можно написать подобную бессмысленность. GTX 1060 в этом году 7 лет. Правда платить за игры, которые без DLSS даже не р...
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
Владимир Лачугин
18:53
Классная игра, но не в 2023 после oblivion выпускают одно и тоже в разных обёртках.
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
Александр Куклин
18:52
Чтоб он сдох
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем