При стоимости новинки от 449 долларов США.

Буквально час назад состоялся официальный дебют игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, ознаменовав падение запрета на публикацию обзоров, посвящённых возможностям новинок, чем не преминули воспользоваться специалисты ресурса TechPowerUp, обнародовав результаты тестов RX 7700 XT.

Как стало известно чуть ранее, Radeon RX 7700 XT не получила эталонного исполнения и всецело отдана «на откуп» партнёрам AMD: новинка базируется на урезанном чипе Navi 32, основанном на микроархитектуре RDNA 3 и имеющем один 5-нм кристалл GCD, несущий «на борту» 54 вычислительных блоков (3456 потоковых процессоров), 216 блоков текстурирования, 54 ускорителя трассировки лучей, 96 блоков растровых операций и 108 ИИ-ускорителей, а также три активные чиплета MCD, предоставляющие 48 Мбайт Infinity Cache и 192-битный интерфейс памяти.

реклама

Видеобуфер графического адаптера оснащён чипами памяти GDDR6 общим объёмом в 12 Гбайт с эффективной частотой 18 ГГц, что обеспечивает максимальную пропускную способность в 432 Гбайт/c (без задействования Infinity Cache).

Ряд производителей выпустил модели RX 7700 XT с повышенными частотами GPU, а вот в ассортименте Sapphire оказалась видеокарта серии Pulse с референсными значениями (до 2544 МГц в режиме boost), которую и протестировали специалисты источника.

Согласно итоговым результатам, основанным на «замерах» в более чем двух десятках игровых приложений, в стандартных условиях Radeon RX 7700 XT ощутимо опережает свою конкурентку из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт: в разрешении 1920x1080 модель «зелёной команды» уступает 13 %, а в 2560x1440 и 3840x2160 — целых 16 %.

Безоговорочное лидерство Radeon RX 7700 XT в «растре» можно наблюдать на приведенном графике: в разрешении 2560x1440 видеоадаптер GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт уступил во всех представленных тайтлах.

При задействовании технологии трассировки лучей новинка от AMD уже не выглядит безоговорочным лидером, однако в среднем выступает практически на равных с конкуренткой противоборствующего лагеря.

А вот «аппетиты» Radeon RX 7700 XT сравнительно велики: в игровом режиме новинка запросила 228 Вт, в то время как GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт довольствовалась 165 Вт.

Путём некоторых манипуляций специалистам удалось разогнать тестируемую модель до 2520 МГц по памяти, в то время как средний показатель частоты GPU составил 3025 МГц, что является крайне неплохим результатом, позволив добиться повышения уровня производительности в 3DMark Time Spy GT1 на весомые 17.8 %.

Источник изображений: TechPowerUp

Таким образом, со стартовым ценником в $449 игровая видеокарта Radeon RX 7700 XT выглядит весьма неплохим выбором на фоне более дорогой GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, которая, впрочем, может потерять в цене после дебюта своей оппонентки. Кроме того, обладая отличным разгонным потенциалом, новинка может приглянуться не только рядовым геймерам, но и оверклокерам.