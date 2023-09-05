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Результаты игровых тестов Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT от AMD стали достоянием общественности
Новинки успешно противостоят GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

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В преддверии дебюта игровых графических адаптеров Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT информация, приоткрывающая завесу тайна над возможностями новинок, продолжает наводнять просторы сети: как сообщает ресурс VideoCardz, в распоряжении сайта HD Tecnología оказались результаты официальных тестов от специалистов AMD, которыми они тут же поделились с широкой общественностью.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что часть «замеров» уже могла мелькать в процессе анонса новых представительниц серии Radeon RX 7000, однако свежие данные проливают свет на возможности новинок в ещё большем количестве игровых приложений и бенчмарков.

AMD разбила результаты тестов новых моделей на две группы, одна из которых иллюстрирует уровень производительности новинок без задействования трассировки лучей, а другая демонстрирует быстродействие с активацией оной, что вполне разумно, учитывая некоторые проблемы у видеокарт «красной команды» с рейтрейсингом в ряде случаев.

Исходя из представленных данных, при стандартных условиях Radeon RX 7700 XT успешно противостоит своей основной сопернице в лице GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт в подавляющем большинстве представленных игр, опережая оппонентку в среднем на 15.9 %, в то время как при активной трассировке лучей модель NVIDIA зачастую вырывается вперёд, в результате чего видеоадаптер «красной команды» уступает в среднем 5.4 %, что сказывается и на общем результате — суммарно RX 7700 XT быстрее RTX 4060 Ti на 8.5 %.

В противостоянии между Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 ситуация весьма похожа: в «растре» видеокарта из стана AMD сильнее в среднем на 6.9 %, при активном рейтрейсинге — уступает 11.6 %, но суммарный результат оказывается в пользу модели «красной команды», что выливается в небольшое общее преимущество, составляющее 0.5 %.

Порадовали специалисты AMD и любителей бенчмарков, «столкнув лбами» новинки с их оппонентками в тестах 3DMark: в подавляющем большинстве сценариев графические адаптеры «красной команды» берут верх над своими соперницами, а единственным исключением является тест Port Royal с использованием трассировки лучей, где RX 7800 XT всё же несколько уступает RTX 4070, однако RX 7700 XT всё же берёт верх над RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

Источник изображений: VideoCardz, HD Tecnología, AMD

Источник отмечает, что официальный запрет на публикацию обнародованных данных, иллюстрирующих возможности новых представительниц серии Radeon RX 7000, падёт 6 сентября — именно в этот день новинки должны поступить в продажу.

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#amd #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt
Источник: videocardz.com
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