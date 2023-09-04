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Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
Представитель компании не увидел в этом проблемы.

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Несколько дней назад MAXSUN явила миру свою новую игровую видеокарту GeForce RTX 4090 серии Mega Gamer, получившую целых пять вентиляторов, что в теории должно было положительным образом сказаться на температурных показателях модели, однако реальность оказалась несколько иная, сообщает ресурс Wccftech.

Маркетологи MAXSUN красочно обрисовали возможности системы охлаждения GeForce RTX 4090 MGG OC — тут и массивный радиатор с площадью рассеивания 7000 мм², снабжённый испарительной камерой, и три крупных осевых вентилятора, нагнетающих воздух, и два вентилятора поменьше, расположенных на боковой грани и отводящих тепло.

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Источник изображения: VideoCardz, MAXSUN

Впрочем, на поверку всё оказалось не так радужно: так, один из китайских геймеров наконец-то заполучил новенькую GeForce RTX 4090 MGG OC в свои руки, однако после ряда тестов был неприятно удивлён, поделившись своими наблюдениями на площадке Baidu — во время игрового процесса и «прогона» в FurMark температура графического процессора превышала 80 °C, а показатель в «горячей точке» почти достигал отметки в 100 °C.

При этом геймер даже не разгонял злополучную видеокарту, а температура окружающей среды не превышала 28 °C. После снятия боковой панели температура GPU упала на пару-тройку градусов, однако значения до сих пор были удручающими.

Источник изображений: Baidu

Действительно, если взглянуть на результаты тестов специалистов ресурса TechPowerUp, в процессе игры графический чип RTX 4090 обычно не нагревается выше 70-72 °C, а значение в «горячей точке» не выходит за пределы 77-81 °C, да и то в худших случаях.

Источник изображения: TechPowerUp

Обратившись к специалисту MAXSUN и предоставив скриншот с проблемой, обладатель GeForce RTX 4090 MGG OC получил ответ, что столь высокие температуры являются «нормальными».

Источник изображения: Baidu

Не собираясь мириться с несправедливостью, пользователь всё же смог убедить производителя вернуть ему достаточно немалые деньги (модель оценили в 15 999 юаней или 2200 долларов США), хотя это и стоило ему определённых усилий.

Что ж, данный случай в очередной раз доказывает, что больше — не всегда лучше, а более дорогой и «навороченный» продукт может оказаться маркетинговой уловкой.

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#maxsun #geforce rtx 4090 mgg
Источник: wccftech.com
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