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Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 4090 серии Mega Gamer получит целых пять вентиляторов и съёмный экран
Больше вентиляторов, хороших и разных.

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Китайская компания MAXSUN продолжает удивлять компьютерную общественность, расширяя ассортимент своей продукции всё новыми нестандартными моделями видеокарт: как сообщает ресурс VideoCardz, на сей раз пришёл черёд для GeForce RTX 4090.

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На онлайн-площадке Weibo компания обнародовала короткий ролик, в котором представила предстоящую топовую игровую видеокарту MAXSUN GeForce RTX 4090 серии Mega Gamer, наделённую невероятным количеством вентиляторов в количестве пяти штук — три крупных диаметром 10 и 11 см будут иметь стандартное расположение и нагнетать воздух в систему охлаждения, в то время как парочка поменьше, называемых Air Boost, расположится на боковой грани видеоадаптера для эффективного отвода тепла.

При этом система охлаждения новинки занимает три слота и содержит радиатор с площадью рассеивания 7000 мм², снабжённый испарительной камерой. Кроме того, новая модель от MAXSUN может похвастаться заводским разгоном — частота GPU видеокарты достигает значения в 2580 МГц в режиме boost, что на 2.4 % больше по сравнению с базовой спецификацией. Уровень TDP видеоадаптера составляет 450 Вт.

Ещё одна «изюминка» MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG OC — это съёмный дисплей, получающий питание от USB и содержащий набор светодиодов, который может настраиваться пользователем для отображения текста или графики.

Источник изображений: VideoCardz, MAXSUN

К сожалению, информации о стоимости и доступности новинки пока что не имеется, однако источник предполагает, что «география» распространения данной модели официально будет ограничена лишь китайским рынком.

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#maxsun #geforce rtx 4090 mgg oc
Источник: videocardz.com
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