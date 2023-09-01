Компания уже готовится к предстоящим изменениям.

Как известно, настольные процессоры Intel Core 14-го поколения, получившие кодовое имя Raptor Lake-S Refresh, станут последними моделями в исполнении LGA 1700, на смену которым придут представители семейства Arrow Lake-S с разъёмом LGA 1851: произойдёт это лишь в следующем году, однако известный производитель кулеров Noctua уже готов к переменам, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, в руководстве пользователя для кулера Noctua NH-U12A и на упаковке устройства отмечается, что продукт совместим как с уже представленными процессорами Intel Core, начиная с сокета LGA 1156, так и с предстоящими новинками в исполнении LGA 1851, что не вызывает особого удивления, учитывая «просочившуюся» информацию касательно габаритов нового сокета: исходя из имеющихся данных, CPU с разъёмами LGA 1700 и LGA 1851 будут весьма похожи по размерам, за исключением увеличенной высоты теплораспределительной крышки.

Источник изображений: VideoCardz, Akiba PC Hotline

Ожидается, что первые продукты с сокетом LGA 1851 появятся «на сцене» уже в следующем году, поэтому вслед за «первой ласточкой» в лице Noctua в обозримом будущем должны последовать и другие производители процессорных систем охлаждения.

Пока что доподлинно не известно, какие кулеры, уже представленные на рынке, смогут «подружиться» с сокетом LGA 1851, однако, учитывая практически идентичные размеры, как уже отмечалось ранее, ожидается, что большинство моделей не должно испытать проблем при переходе на новый разъём.