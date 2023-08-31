Ассортимент компании расширился как трёх-, так и двухвентиляторными моделями.

На фоне недавнего анонса игровых графических адаптеров AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT производители видеокарт продолжают знакомить широкую компьютерную общественность со своими новинками: на сей раз порадовать почитателей своей продукции решила компания Sapphire, явившая миру сразу несколько новых моделей, сообщает ресурс VideoCardz.

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Флагманские модели Sapphire Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, принадлежащие к серии NITRO+, получат внушительных размеров систему охлаждения, занимающую три слота и имеющую в своём распоряжении большой радиатор с 8 тепловыми трубками, отводящий тепло не только от GPU, но и от чипов памяти, и три осевых вентилятора.

Кроме того, новинки могут похвастаться 14-фазным VRM и 14-слойной печатной платой, парой микросхем BIOS, а также специальными разъёмами для сторонних вентиляторов, что позволяет синхронизировать работу СО.

Ожидается, что представительницы серии NITRO+ будут характеризоваться более высоким уровнем TBP по сравнению с базовыми спецификациями: Radeon RX 7800 XT приписывают лимит до 288 Вт (+25 Вт), а RX 7700 XT – до 252 Вт (+ 7 Вт).

Вторыми по «старшинству» станут модели серии PURE, которые уже красуются на изображении, однако ещё не имеют официально обнародованных спецификаций: ожидается, что они станут «золотой серединой» в ассортименте Sapphire, характеризуясь оптимальным соотношением цены и производительности.

Исходя из представленного изображения, новинки получат белый дизайн, три вентилятора с конструкцией, аналогичной серии NITRO+, и будут занимать 2-2.5 слота.

Наконец, видеоадаптеры Sapphire Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, относящиеся к серии PULSE, обзаведутся парочкой вентиляторов и потребуют 2.5 слота для своего размещения. На их сравнительную бюджетность указывает отсутствие двойного BIOS, а также светодиодных элементов, радующих глаз геймера.

Что касается «аппетитов» данных моделей, то значение TBP модели Radeon RX 7800 XT PULSE вполне ожидаемо и составляет 266 Вт, в то время как в строку, проливающую свет на на уровень энергопотребления Radeon RX 7700 XT PULSE, похоже, вкралась ошибка, ведь указанный показатель TBP для новинки составляет всего 230 Вт, что на 15 Вт меньше базового значения.

Источник изображений: VideoCardz, Sapphire

К сожалению, о стоимости и доступности новых моделей пока что ничего не сообщается.