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Одна из моделей Radeon RX 7600 подешевела на 15 % в американской рознице — RTX 4060 на $70 дороже
Неплохое предложение для бережливых геймеров.

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Пока компьютерное сообщество замерло в ожидании, чем же ответит NVIDIA на выпуск игровых графических адаптеров Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, ценники на модели AMD классом пониже ощутимо снижаются, о чём сообщает ресурс Wccftech.

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Так, в американском магазине Micro Center геймерский видеоадаптер PowerColor Radeon RX 7600 Fighter, оснащённый GPU с 2048 потоковыми процессорами, способным разгоняться до частоты в 2655 МГц в boost-режиме, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 128-битной шине, одним портом HDMI 2.1 и тремя DiaplayPort 1.4a, а также двухслотовой системой охлаждения с парой вентиляторов, в настоящий момент предлагается за $230, потеряв в стоимости около 15 % всего за несколько недель.

Источник изображений: Micro Center

Помимо этого, покупатели Radeon RX 7600 могут рассчитывать на бесплатную копию игры Starfield.

Несомненно, учитывая тот факт, что основная конкурентка Radeon RX 7600 в лице GeForce RTX 4060, демонстрирующая примерно одинаковый уровень производительности при стандартных условиях, в этом же магазине оценена в $300, что на $70 дороже модели «красной команды», данное предложение кажется весьма заманчивым. Впрочем у видеокарты от NVIDIA есть и сильные стороны — при задействовании технологии трассировки лучей она ощутимо опережает свою оппонентку.

Остаётся надеяться, что в скором времени примеру Micro Center последуют и другие ритейлеры, в том числе отечественные.

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#amd #radeon rx 7600
Источник: wccftech.com
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