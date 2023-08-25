На фоне Navi 31 новинка имеет более скромные размеры.

Как известно, сегодня AMD наконец-то явила миру парочку новых моделей игровых видеоадаптеров серии Radeon RX 7000, а именно Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, рассказав об их уровне производительности, характеристиках и позиционировании: в основу новинок лёг чип Navi 32, изображение которого компания также не отказала себе в удовольствии продемонстрировать, а ресурс AnandTech тут же поспешил его опубликовать.

Графический процессор Navi 32 базируется на микроархитектуре RDNA 3 и представляет собой уменьшенную версию флагмана линейки в лице Navi 31: от топового чипа новинке достались кристаллы кэш-памяти (MCD) в количестве четырёх штук, в то время как графический вычислительный кристалл (GCD) получил меньшее количество транзисторов и функциональных блоков.

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Источник изображения: AnandTech, AMD

С Navi 32 компания AMD продолжает свою стратегию по удешевлению конечного продукта, поэтому более «продвинутый» 5-нм техпроцесс силами TSMC используется лишь для производства кристалла GCD, в то время как MCD выпускаются по более «простым» и дешёвым 6-нм нормам.

К сожалению, о характеристиках Navi 32 «красная команда» пока что не сообщает, поэтому о размерах нового чипа остаётся только гадать: по расчётам специалистов источника, площадь кристалла GCD составляет примерно 211 мм², учитывая тот факт, что площадь одного MCD известна и равняется 37.5 мм².

Максимально доступное количество вычислительных блоков Navi 32 также остаётся загадкой: ряд ресурсов заявляет, что чип наделён 60 блоками в максимальном своём исполнении, однако, держа в памяти тот факт, что Navi 31 имеет в своём распоряжении до 96 CU, а Navi 33 может содержать до 32 активных блоков, вполне вероятно, что новый GPU может похвастаться наличием до 64 CU.

Остаётся надеяться, что в обозримом будущем AMD всё же прольёт свет на существующие «тёмные места» в «биографии» Navi 32.