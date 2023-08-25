Ещё не анонсированные новинки предстали пред взором общественности.

Похоже, представители AMD, намереваясь подогреть интерес к своим новым игровым видеоадаптерам серии Radeon RX 7000 со стороны потенциальных покупателей, случайно обнародовали изображения, на которых красуются непосредственно сами «виновники торжества»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, компания опубликовала ссылку на официальный сайт, на котором некоторое время и можно было лицезреть предстоящие новинки, не забыв продублировать часть информации непосредственно на странице в социальной сети.

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Источник изображения: Twitter, AMD Radeon

Исходя из представленных изображений, игровые видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT в эталонном исполнении смогут похвастаться наличием двух вентиляторов, а также пары 8-контактных разъёмов для организации дополнительного питания. При этом обе модели, судя по всему, будут требовать два слота для своей установки.

Источник изображения: VideoCardz, AMD

К сожалению, данными, проливающими свет на технические характеристики новинок, представители AMD не поделились, однако, согласно ряду «утечек», обе видеокарты будут основаны на графическом процессоре Navi 32: старшая модель в лице Radeon RX 7800 XT должна обзавестись полноценным чипом с 60 вычислительными блоками «на борту», в то время как RX 7700 XT, судя по всему, будет довольствоваться 54 вычислительными блоками.

Объёмы видеопамяти, исходя из имеющихся данных, также будут несколько различаться: Radeon RX 7800 XT приписывают наличие 16 Гбайт, а RX 7700 XT должна получить 12 Гбайт, что подтверждает онлайн-магазин Best Buy, в ассортименте которого и появилась младшая из предстоящих новинок.

Ожидается, что официальный анонс новых моделей AMD состоится уже через несколько часов в рамках мероприятия gamescom 2023.