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AMD официально представила Radeon RX 7900 GRE — конкурентка для RTX 4070 за $649
Партнёры компании подготовили свои модели.

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Сегодня AMD наконец-то явила на суд широкой компьютерной общественности свою новую игровую видеокарту Radeon RX 7900 GRE: как сообщает ресурс Wccftech, анонс новинки произошёл в рамках мероприятия ChinaJoy 2023.

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Ранее ожидалось, что игровая видеокарта AMD Radeon RX 7900 в исполнении GRE (Golden Rabbit Edition) предназначается только для китайского рынка, однако сейчас стало известно, что видеоадаптер появится и на рынке Северной Америки.

Спецификации новинки также оказались несколько иными, нежели гласили недавние слухи: так, игровой видеоадаптер снабдили урезанным чипом Navi 31, оснащённым 80 вычислительными блоками на базе микроархитектуры RDNA 3, что даёт 5120 потоковых процессоров, и способным разгоняться до 2245 МГц в boost-режиме. Кроме того, новая модель получила 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц.

Система охлаждения новинки в референсном исполнении практически не отличается от таковой у Radeon RX 7900 XT: видеоадаптер оснастили тремя вентиляторами и радиатором, занимающим два слота. Подсистема питания представлена 16 фазами VRM, а за организацию дополнительного энергоснабжения отвечают два 8-контактных коннектора.

Помимо этого, представили свои модели Radeon RX 7900 GRE и партнёры «красной команды» в лице XFX, PowerColor и SAPPHIRE.

Что касается результатов игровых тестов, то, согласно «замерам» специалистов Expreview, в ряде тайтлов новинка ощутимо уступает Radeon RX 7900 XT, оснащённой GPU с 5376 потоковыми процессорами «на борту», способного достигать частоты в 2395 МГц, а также 20 Гбайт памяти с эффективной частотой 20 ГГц.

В противостоянии с NVIDIA GeForce RTX 4070 в разрешении 2K модель «красной команды» выступает с переменным успехом, то вырываясь вперёд, то отставая, а вот в 4K берёт верх над оппоненткой во всех представленных тайтлах.

При этом новая модель под нагрузкой потребляет 245 Вт, что лишь чуть меньше «аппетитов» RX 7900XT, и нагревается до 64 °C.

В официальных же тестах, произведённых специалистами «красной команды», возможности Radeon RX 7900 GRE сравнили с моделью предыдущего поколения, Radeon RX 6800 XT: в разрешении 1440p новинка в среднем оказалась быстрее своей предшественницы на 13 %, а в 4K – на 8 %.

Источник изображений: Wccftech

Стоимость новинки для рынков Китая и Северной Америки несколько различается: если китайский ценник составляет 5299 юаней (около $740), то американский — $649. Дебют новой видеокарты намечен на 28 июля. Таким образом, новинка может побороться за «место под солнцем» с RTX 4070, цена которой стартует с отметки в $599.

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#amd #radeon rx 7900 gre
Источник: wccftech.com
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AMD официально представила Radeon RX 7900 GRE — конкурентка для RTX 4070 за $649
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Nvidia тоже вначале только топы и по убывающей, как и Интел с процессорами, сначала топы потом МИД и Лоу. Производим чипы, выбираем хорошие а с дефектами откладывпем, запускаем продажи дорогих моделей...
AMD официально представила Radeon RX 7900 GRE — конкурентка для RTX 4070 за $649
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