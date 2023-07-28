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AMD представила мобильный CPU с кэшем 3D V-Cache — в играх Ryzen 9 7945HX3D до 53 % быстрее 7945HX
Возможности новинки весьма поражают.

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Несколько дней назад в сети появились слухи, намекающие на скорое появление первого мобильного процессора AMD, снабжённого кэш-памятью 3D V-Cache, которые сегодня стали реальностью: как сообщает ресурс Wccftech, компания AMD явила миру свой топовый мобильный процессор Ryzen 9 7945HX3D.

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По информации источника, новинка весьма похожа на «стандартного собрата» в лице Ryzen 9 7945HX: новая модель состоит из двух чиплетов, несущих «на борту» 16 ядер на базе микроархитектуры Zen 4 с поддержкой SMT и возможностью функционирования на частоте до 5.4 ГГц в максимальном режиме, а также снабжена встроенной графической подсистемой Radeon 610M на базе RDNA 2.

Естественно, различия тоже имеются: один из CCD процессора Ryzen 9 7945HX3D имеет в своём распоряжении дополнительные 64 Мбайт кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache, что вкупе с наличием по 32 Мбайт кэша для каждого чиплета даёт общий объём в 128 Мбайт. Кроме того, уровень TDP новой модели составляет 55 Вт, в то время как для Ryzen 9 7945HX данный показатель варьируется в пределах от 55 до 75 Вт, а базовая частота новинки была понижена на 200 МГц — до 2.3 ГГц.

Что касается уровня производительности, то возможности AMD Ryzen 9 7945HX3D весьма поражают: исходя из результатов тестов специалистов AMD в ряде игровых приложений при разрешении 1080p и высоких настройках качества графики, в среднем новинка опережает Ryzen 9 7945HX на 15 %, наиболее превосходя «соплеменника» в Cyberpunk 2077 (+44 %), Deus Ex: Mankind Divided (+44 %) и The Riftbreaker (+53 %).

Первым ноутбуком, который оснастят топовым игровым процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D, станет модель ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D — его дебют должен состояться уже через месяц, а именно 22 августа текущего года. При этом стоимость новинки, судя по всему, сможет поразить воображение: чуть ранее ноутбук был замечен в одном из британских магазинов с ценником в 3905 фунтов стерлингов (около 450 000 рублей).

Источник изображений: Wccftech, AMD

Несомненно, новинка сможет заинтересовать требовательных геймеров и навязать борьбу топовым мобильным процессорам Intel.

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#amd #ryzen 9 7945hx3d
Источник: wccftech.com
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