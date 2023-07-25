AMD Ryzen 9 7945HX3D замечен в составе мобильной системы.

Как известно, процессоры AMD серии Ryzen 7000X3D, располагающие увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache, отличаются весьма высоким уровнем производительности в игровых приложениях, однако эти продукты в настоящий момент представлены лишь десктопными моделями, в то время как геймеры, предпочитающие пользоваться мобильными устройствами, оценить возможности этих CPU пока не могут: впрочем, в ближайшем будущем всё может измениться, ведь, как информирует общественность ресурс VideoCardz, в сети замечен ноутбук, оснащённый мобильным процессором с кэшем 3D V-Cache.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 появился в прайс-листах ряда онлайн-магазинов и, помимо наличия топового видеоадаптера GeForce RTX 4090 и 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5, может похвастаться ещё не вышедшим геймерским процессором Ryzen 9 7945HX3D, имеющим в своём распоряжении 16 ядер на базе микроархитектуры Zen 4 и 128 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Несомненно, подобная система может быть желанной покупкой для целого ряда геймеров, однако за широкие игровые возможности придётся неплохо раскошелиться — в британском магазине Lambda-Tek ноутбук оценили в 3905 фунтов стерлингов (около 450 000 рублей), что, вероятно, окажется по карману далеко не каждому любителю игр.

Источник изображения: VideoCardz, Lambda-Tek

Впрочем, не исключена и вероятность появления более доступных моделей ноутбуков, оснащённых комплектующими «классом пониже» — вполне возможно, что и 8-ядерным CPU с 3D V-Cache.