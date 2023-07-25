Вероятно, тишина в работе не относится к сильным сторонам данной модели.

В то время как NVIDIA прекратила производство своих игровых моделей видеокарт с вентиляторами радиального типа, партнёры компании от данного решения не отказываются: как сообщает ресурс Tom's Hardware, компания MSI, похоже, расширила ассортимент своей продукции новой видеокартой с «турбиной».

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Так, видеоадаптер MSI GeForce RTX 4090 Aero S был замечен на паре торговых площадок: в онлайн-магазине 3DSTOR стоимость продукта, к сожалению, не указана, а вот продавец на eBay оценил модель в $3065.

Видеокарта от MSI может похвастаться оригинальной системой охлаждения, снабжённой вентилятором радиального типа, в народе прозванным «турбиной»: подобное решение позволяет ощутимо сократить место, занимаемое видеоадаптером, что, несомненно, порадует профессионалов, а вот шум, зачастую издаваемый под нагрузкой, вероятно, не устроит геймеров, предпочитающих сравнительно тихие сборки.

Источник изображений: 3DSTOR

Технические же характеристики MSI GeForce RTX 4090 Aero S вполне стандартны: графический процессор модели располагает 16384 CUDA-ядрами и способен разгоняться до частоты в 2520 МГц в boost-режиме, а подсистема памяти представлена 24-гигабайтным видеобуфером GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и шиной в 384 бит.

Вызывает удивление значение энергопотребления, указанное ритейлером — всего 350 Вт, в то время как её «соплеменницы» требуют как минимум 450 Вт. Впрочем, это можно списать на банальную опечатку.