Модель для молодых душой и телом.

Китайский производитель ASL продолжает радовать геймеров, пополняя ассортимент своей продукции очередной новинкой: как сообщает ресурс VideoCardz, компания представила на суд широкой компьютерной общественности новую модель с нестандартным внешним видом.

реклама

Игровая видеокарта ASL GeForce RTX 4060 8 Гбайт Youth Edition может похвастаться «молодёжного» вида кожухом голубого цвета с нанесёнными на его поверхность рисунками, а также яркой RGB-подсветкой двух полупрозрачных вентиляторов, создающей эффект радуги.

Что касается технических характеристик модели, то они вполне стандартны: новинка основана на чипе AD107, снабжённом 3072 ядрами CUDA, 24 RT- и 96 тензорными ядрами и способном функционировать на частоте до 2460 МГц в boost-режиме, а также имеет в своём распоряжении 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 17 ГГц, и шину в 128 бит.

Кроме того, видеокарта снабжена одним 8-контактным коннектором дополнительного питания, тремя разъёмами DisplayPort и одним HDMI, а её уровень энергопотребления составляет 115 Вт. В строку же, сообщающую о параметрах шины видеоадаптера, судя по всему, вкралась ошибка: хотя заявлено о наличии 16 линий PCIe 4.0, их количество для RTX 4060 не может превышать 8.

Источник изображений: VideoCardz

Что касается стоимости новинки, то на онлайн-площадке JD данную модель можно заполучить за 2499 юаней (около $350).