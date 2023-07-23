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Специалисты сравнили игровую производительность DDR5-7400 и DDR5-6200 на новом BIOS с AGESA 1.0.0.7b
Высокая скорость не всегда является решающим фактором.

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Несколько дней назад обладатели платформы AMD Socket AM5 были приятно удивлены новостью о внедрении в свежие прошивки BIOS новой версии микрокода AGESA с порядковым номером 1.0.0.7b, которая принесла возможность достичь небывалых частот для модулей оперативной памяти DDR5: есть ли от этого толк в играх выяснили специалисты ресурса Quasarzone.

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Источник изображения: KLEVV

Для этого они «вооружились» двумя процессорами (AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 7 7800X3D), материнской платой ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, парой модулей оперативной памяти KLEVV DDR5 общим объёмом в 32 Гбайт и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 FE.

Прежде всего, исследователи проверили, действительно ли только после обновления прошивки удаётся достичь столь впечатляющих результатов для «планок» ОЗУ: в процессе своих «изысканий» специалисты выяснили, что при использовании прошлой версии BIOS с AGESA 1.0.0.7a модули оперативной памяти не смогли работать даже в режиме DDR5-6600, в то время как AGESA 1.0.0.7b позволила достичь эффективной частоты в 7400 МГц.

Впрочем, для этого пришлось идти на жертвы, использовав режим 1:2 для UCLK/MCLK, что, вероятно, и стало решающим фактором, повлиявшим на быстродействие.

DDR5-6200


DDR5-7400

Исходя из результатов игровых тестов в разрешении 1080p, повышение эффективной частоты модулей оперативной памяти с 6200 МГц до 7400 МГц не помогло добиться положительных результатов — мало того, уровень производительности от таких манипуляций даже несколько упал, хоть и весьма незначительно (около 1 %).


Источник изображений: Quasarzone

Источник отмечает, что текущая AGESA 1.0.0.7b представляет собой бета-версию, находящуюся на стадии отладки, поэтому от финального релиза можно ожидать более весомых показателей.

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#amd #ddr5
Источник: quasarzone.com
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