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Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
Ожидается, что видеоадаптер будет противостоять GeForce RTX 3060.

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Хотя Intel анонсировала игровую видеокарту Arc A580 совместно с остальными представительницами семейства Alchemist ещё год назад, в продаже модель ещё не появилась, однако продолжает мелькать в том или ином тестовом пакете: как сообщает ресурс Wccftech, ещё не вышедшая новинка была замечена в бенчмарке GFXBench.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Intel

Очередное появление Intel Arc A580 может свидетельствовать о скором выходе модели «в свет», однако, учитывая постоянные скидки и снижение ценников на Arc A750, которые уже достигали значений в $150-180, Intel придётся весьма постараться, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

При этом характеристики Arc A580 уже известны благодаря непосредственно самой Intel: новинка получит 24 Xe-ядра и аналогичное количество блоков трассировки лучей, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и шину в 256 бит, в результате чего показатель общей пропускной способности памяти будет достигать 512 Гбайт/c. Частота графического процессора видеоадаптера составит 1.7 ГГц, а значение TBP остановится на отметке в 175 Вт.

Источник изображения: Intel

Что касается быстродействия Arc A580, то ожидаемый уровень производительности новой видеокарты должен находиться в пределах возможностей GeForce RTX 3060: ранее предполагаемая новинка появлялась в тесте Ashes of the Singularity, практически не уступив своей конкурентке, а сегодняшние тесты в режиме Offscreen подтверждают позиции ещё не дебютировавшей модели.

Источник изображения: Wccftech, GFXBench

Впрочем, данные бенчмарки нельзя назвать эталонными, поэтому стоит дождаться результатов «замеров» в более надёжных тестовых пакетах.

Источник отмечает, что стоимость Intel Arc A580 в $180-200 могла бы заинтересовать целый ряд геймеров, оставив GeForce RTX 3060 с ценником от $250-260 не у дел.

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#intel #arc a580
Источник: wccftech.com
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