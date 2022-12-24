Фракция "Яблоко" предложила ввести в УК РФ статью об ответственности за призывы к применению ядерного оружия, которая предполагает штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей и заключение сроком до 5 лет.

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Уходящий 2022 год пополнил уголовный и административный кодексы Российской Федерации новыми статьями о дискредитации Вооружённых Сил и так называемых “фейках” (прим. автора - ну не люблю я это заимствованное из английского языка без какой-либо надобности слово). Всё это наложило определенные ограничения на работу СМИ и выражение мнения обычных граждан и должностных лиц в публичном пространстве. Однако, несмотря на введение значительной цензуры касательно всего, что касается военной тематики, остались и некоторые “пробелы” в законодательстве, которыми активно злоупотребляют, скажем так, наиболее воинственно настроенные граждане, как из числа известных медийных личностей, так и рядовые представители “диванных войск”. Если не полностью, то хотя бы частично исправить этот недочёт решили представители петербургского отделения фракции “Яблоко”, предложив ввести уголовную ответственность за публичные призывы к ядерной войне. Соответствующий проект выступившая с законодательной инициативой фракция уже внесла в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ознакомиться с материалами может любой желающий по адресу https://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777351978 ). Уголовный Кодекс РФ предлагается дополнить новой статьёй за номером 354_2, официальное название которой - "Публичные призывы к применению ядерного оружия".

Для обычных граждан предполагается ответственность как за публичные призывы к применению ЯО, так и за пропаганду его применения - я, если честно, не совсем понял, в чём тут разница. Вторая формулировка несколько размыта и как бы под неё не стали попадать косплей по игре Fallout и проведение разных тематических сходок в духе постапокалипсиса . Предлагаемые меры наказания для частных лиц - штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Но вот для должностных лиц и СМИ ответственность предлагают сделать ещё жестче - штрафы до 1 000 000 рублей и тюремные сроки до пяти лет.

Фрагмент скана проекта статьи 354_2 УК РФ

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов мотивирует данную инициативу тем, что в последнее время всё чаще видит в различных СМИ высказывания в поддержку применения различных видов ядерного вооружения в том или ином контексте, что, по его мнению, "затрудняет поиск мирного решения конфликтов" и "способствует разжиганию в обществе настроений ненависти и агрессии". Заместитель главы фракции Борис Вишневский также отмечает то, что призывы к использованию ядерного оружия - “это не просто безответственность и безумие, но и абсолютное людоедство”. В пояснительной записке к проекту закона депутаты отмечают, что, согласно принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году “Декларации о предотвращении ядерной катастрофы”, военные доктрины, допускающие применение одной из сторон конфликта первой ядерного оружия являются противоречащими законам человеческой морали, а в “Декларации о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия” 1961 года было заявлено, что применение ядерного оружия является войной против всего человечества. Эти два документа нашли своё отражение и в ратифицированном постановлением Верховного Совета РСФСР от 25.12.1991 № 2093-1 “Соглашении о совместных мерах в отношении ядерного оружия“, согласно которому Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь и Казахстан подтвердили обязательство о неприменении ядерного оружия первыми.

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Стоит отметить, что появление данной инициативы достаточно логично и ожидаемо, ведь в Уголовном Кодексе Российской Федерации уже есть статья 354, назначающая ответственность за “публичные призывы к развязыванию агрессивных войн”, что предполагает для обычных граждан штрафы в размере до 300 000 рублей или лишение свободы сроком до трёх лет, а для должностных лиц - штрафы до полумиллиона рублей и до пяти лет лишения свободы.