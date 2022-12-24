Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kutuz За пост начислено вознаграждение
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Фракция "Яблоко" предложила ввести в УК РФ статью об ответственности за призывы к применению ядерного оружия, которая предполагает штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей и заключение сроком до 5 лет.
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

реклама

Уходящий 2022 год пополнил уголовный и административный кодексы Российской Федерации новыми статьями о дискредитации Вооружённых Сил и так называемых “фейках” (прим. автора - ну не люблю я это заимствованное из английского языка без какой-либо надобности слово). Всё это наложило определенные ограничения на работу СМИ и выражение мнения обычных граждан и должностных лиц в публичном пространстве. Однако, несмотря на введение значительной цензуры касательно всего, что касается военной тематики, остались и некоторые “пробелы” в законодательстве, которыми активно злоупотребляют, скажем так, наиболее воинственно настроенные граждане, как из числа известных медийных личностей, так и рядовые представители “диванных войск”. Если не полностью, то хотя бы частично исправить этот недочёт решили представители петербургского отделения фракции “Яблоко”, предложив ввести уголовную ответственность за публичные призывы к ядерной войне. Соответствующий проект выступившая с законодательной инициативой фракция уже внесла в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ознакомиться с материалами может любой желающий по адресу https://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777351978). Уголовный Кодекс РФ предлагается дополнить новой статьёй за номером 354_2, официальное название которой - "Публичные призывы к применению ядерного оружия". 

Для обычных граждан предполагается ответственность как за публичные призывы к применению ЯО, так и за пропаганду его применения - я, если честно, не совсем понял, в чём тут разница. Вторая формулировка несколько размыта и как бы под неё не стали попадать косплей по игре Fallout и проведение разных тематических сходок в духе постапокалипсиса. Предлагаемые меры наказания для частных лиц - штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Но вот для должностных лиц и СМИ ответственность предлагают сделать ещё жестче - штрафы до 1 000 000 рублей и тюремные сроки до пяти лет.

Фрагмент скана проекта статьи 354_2 УК РФ

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов мотивирует данную инициативу тем, что в последнее время всё чаще видит в различных СМИ высказывания в поддержку применения различных видов ядерного вооружения в том или ином контексте, что, по его мнению, "затрудняет поиск мирного решения конфликтов" и "способствует разжиганию в обществе настроений ненависти и агрессии". Заместитель главы фракции Борис Вишневский также отмечает то, что призывы к использованию ядерного оружия - “это не просто безответственность и безумие, но и абсолютное людоедство”. В пояснительной записке к проекту закона депутаты отмечают, что, согласно принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году “Декларации о предотвращении ядерной катастрофы”, военные доктрины, допускающие применение одной из сторон конфликта первой ядерного оружия являются противоречащими законам человеческой морали, а в “Декларации о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия” 1961 года было заявлено, что применение ядерного оружия является войной против всего человечества. Эти два документа нашли своё отражение и в ратифицированном постановлением Верховного Совета РСФСР от 25.12.1991 № 2093-1 “Соглашении о совместных мерах в отношении ядерного оружия“, согласно которому Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь и Казахстан  подтвердили обязательство о неприменении ядерного оружия первыми.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Стоит отметить, что появление данной инициативы достаточно логично и ожидаемо, ведь в Уголовном Кодексе Российской Федерации уже есть статья 354, назначающая ответственность за “публичные призывы к развязыванию агрессивных войн”, что предполагает для обычных граждан штрафы в размере до 300 000 рублей или лишение свободы сроком до трёх лет, а для должностных лиц - штрафы до полумиллиона рублей и до пяти лет лишения свободы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #закон #оон #ядерное оружие #ук рф #яблоко #вооружённые силы #фракция яблоко
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Санкционные ноутбуки Asus, HP, Samsung и Lenovo и другие внезапно вернулись в российские магазины
Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 25% и может достичь $220 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
139
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Encased
30
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
23
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
15
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
15
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
В российских кинотеатрах начали показывать "Аватар: Путь воды", но с изменённым названием
17
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
4
В РФ создали продвинутый ИИ для отлова «зайцев» на платных скоростных трассах ЦКАД и М-12
2
Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
2
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
7
Micron считает, что память типа DDR5 начнёт доминировать в поставках с середины 2024 года
1
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
33
В сети появились предполагаемые цены и спецификации Intel Raptor Lake
7
Эмулятор PlayStation 4 запускает 65 консольных игр
+
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
54
Ryzen 7 7700 за $299 обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в одноядерном тесте Geekbench 5
3
Второе обновление-«хотфикс» для PC-версии улучшенного «Ведьмака 3» дополнительно повысило стабильность игры
4
Micron завершила квартал с убытками и планирует уволить 10% сотрудников
2
Президент России дал обещание "пощелкать" "Патриоты" на Украине
179

Популярные статьи

Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
7
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
72
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
7
Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
17
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
102
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
145
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
29

Сейчас обсуждают

Kutuz
01:42
хто такий Поздняков?
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
eai
01:36
А здесь как обычно в желтушном заголовке написали про "россиян", хотя очевидно что опрос был среди геймеров, так как его проводила игровая площадка вконтакте.
Результаты исследования: 27 % россиян планируют провести новогоднюю ночь за любимой игрой
Зю
01:36
Позднякову пiзда
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вежливый N-A-S-A_M_S
01:31
так на ком хаймарсы испытавают, если хаймарсами стреляют ВСУ в сторону чмобов?
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
eai
01:31
Как можно было компьютерный сайт (уважаемый когда-то, лет 15-20 назад) набить вонючей политической пропагандой уровня примитивней соловьиного помёта с кучей конченных уёбков в комментариях. Более того...
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
dimkahon
01:30
У меня сменя с 31.12 на 1.01((( с удовольствием дома за компом бы провел.
Результаты исследования: 27 % россиян планируют провести новогоднюю ночь за любимой игрой
Вежливый N-A-S-A_M_S
01:28
слит в унитаз дaлбаеб
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
Вежливый N-A-S-A_M_S
01:26
это не мечты а аналитика дaлбаеб. уже даже рашкованские пропагандоны об этом ноют. и чем дольше раха дергается тем глубже в болото раху затянет.
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
Вежливый N-A-S-A_M_S
01:23
у бени укрнафту и приват забрали. и сидит он уже давно не в Украине. и не приедет. потому что сразу отправят в США на кичу. а с рахой мог бы и порешать. ну он так думает по крайней мере. ну и ссылок ...
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
Евгений Сом
01:16
А зачем для 12400 брать мать с ддр5 памятью?
Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем