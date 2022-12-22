Российский журналист задал вопрос Медведеву на тему того, пойдёт ли его сын служить в армию, если призывной возраст продлят до 30 лет. Реакция Медведева удивила всех.

А вот и очередной скандал с просторов Twitter с участием известных высокопоставленных персон. Неожиданная забавная история произошла на фоне предложений Шойгу увеличить минимальный и максимальный возраст призыва на срочную службу в российскую армию, сделав возможным призыв граждан с 21 года до 30 лет включительно, а так же дать возможность "срочникам" заключать контракт с самого начала службы. И всё бы ничего, но в этом свете российский журналист Сергей Ежов то-ли в шутку, то-ли в серьёз написал пост у себя в “Твиттере” , обращённый к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, известному последнее время по достаточно резким и неоднозначным высказываниям в социальных сетях. В своём посте журналист метко отметил, что в случае увеличения крайнего призывного возраста с 27 до 30 лет сын Дмитрия Медведева, 27 летний Илья Медведев, всё ещё успеет пойти служить и даже сможет стать контрактником. Но Дмитрию Анатольевичу, обычно придерживающемуся достаточно агрессивной риторики, данная шутка не понравилась. Судя по всему, Медведев (ну, или человек, ответственный за ведение его социальных сетей) обратил на неё внимание, но вместо ответа Сергей Ежов просто получил бан - его аккаунт был внесён в чёрный список официального аккаунта Медведева в Twitter .

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От себя добавлю, что за восемь лет в журналистике я посетил не один десяток пресс-конференций и лично мне несколько странно видеть, как человек, сам себя позиционирующий в качестве яркой медийной персоны, обижается на подобные вещи, в то же время понимая, что бан журналиста в таком случае может стать ещё более ярким инфоповодом. И это при том, что формат “Твиттера” вполне позволял как минимум просто проигнорировать неудобный и заранее несогласованный вопрос. Ну или дать обтекаемый ответ в духе: “Илья уже взрослый, пусть сам решает и делает, как посчитает нужным, я не могу за него отвечать” - я это просто привожу как один из вариантов. Будем считать, что в данном контексте отшучиваться было бы неуместным. Но это уже сугубо мои размышления, а в итоге после такой реакции со стороны Дмитрия Медведева некоторые журналисты буквально присоединились к импровизированному флешмобу (ну, или весьма своеобразному "челленджу"), дублируя вопрос Ежова уже от своего имени и как бы “соревнуясь” между собой, кого из них он тоже заблокирует.

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