В Краснодаре покончил с собой талантливый 27 летний рэп-исполнитель Иван Петунин, известный как Walkie T. Ранее в этот же день вышел его новый музыкальный альбом. Ссылки на композиции - в материале.

реклама

30 сентября в Краснодаре покончил с собой сбросившись с высотки на Конгрессной улице рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie и Walkie T . Парню было 27 лет, самоубийство стало для него “выражения финального протеста”, так как он был против боевых действий на территории соседнего с Россией государства и объявленной в стране мобилизации, считая, что последняя может в любое время превратиться из частичной в полноценную. Стрелять в людей и брать на себя грех убийства он не мог по моральным принципам, которые для него были дороже собственной жизни - об этом музыкант сообщил в своём посмертном видеообращении. При этом ранее Иван проходил срочную службу в железнодорожных войсках.

Стоит отметить, что в день смерти Walkie вышел его новый альбом под названием «Walk Out Boy 3» , включающий в себя 16 композиций. Всего исполнитель выпустил более 100 песен и советует послушать какие-нибудь из них, чтобы понять, каким он был человеком, например, трек “Звезды”, записанный в 2016 году совместно с полтавским рэпером Артёмом Лоиком и Universe, записанный в том же году .

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

“Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев, которые происходит война”, - сказал Иван Петунин в своём последнем обращении.