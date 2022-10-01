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30 сентября в Краснодаре покончил с собой сбросившись с высотки на Конгрессной улице рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie и Walkie T. Парню было 27 лет, самоубийство стало для него “выражения финального протеста”, так как он был против боевых действий на территории соседнего с Россией государства и объявленной в стране мобилизации, считая, что последняя может в любое время превратиться из частичной в полноценную. Стрелять в людей и брать на себя грех убийства он не мог по моральным принципам, которые для него были дороже собственной жизни - об этом музыкант сообщил в своём посмертном видеообращении. При этом ранее Иван проходил срочную службу в железнодорожных войсках.
Стоит отметить, что в день смерти Walkie вышел его новый альбом под названием «Walk Out Boy 3», включающий в себя 16 композиций. Всего исполнитель выпустил более 100 песен и советует послушать какие-нибудь из них, чтобы понять, каким он был человеком, например, трек “Звезды”, записанный в 2016 году совместно с полтавским рэпером Артёмом Лоиком и Universe, записанный в том же году.
“Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев, которые происходит война”, - сказал Иван Петунин в своём последнем обращении.