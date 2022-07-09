Небольшой фоторепортаж с фестиваля электротранспорта Electrofest 2022, прошедшего на территории московского гребного канала.

В эту субботу на территории московского гребного канала состоялся ежегодный фестиваль транспорта на электрической тяге Electrofest 2022. Что символично, именно в субботу 9 июля отмечается день московского транспорта. Организаторы приурочили к нему данное мероприятие не просто так, а с целью подчеркнуть тренд на электрификацию транспорта в целом (тех же автобусов) и дополнительно популяризировать личный электротранспорт.

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Тут следует отметить то, что речь идет всё же о малых средствах передвижения, таких, как электросамокаты и электроскейты, моноколёса, электровелосипеды и мотоциклы с электродвигателем. Впрочем, нашлось место и для катера с электрическим двигателем Ellisabeth, который стоял справа от сцены на прицепе, зачем-то задрапированном чёрной тканью.

В небольшой выставочной зоне была представлена продукция разных фирм, производящих те же самокаты, велосипеды и мотоциклы с приставкой “электро-“.

Однако, фестиваль в первую очередь является слётом энтузиастов данного движения, с возможность посоревноваться друг с другом на специально оборудованных трассах. Соревнования в категориях электросамокатов, электроскейтов и моноколёс проходили в трех дисциплинах - кольцевой трек, слалом и заезд на скорость на прямом участке дороги.

В конце мероприятия победителей наградили грамотами и призами от спонсоров.

Сразу оговорюсь, что была и некая презентационно-лекционная часть, которую я не застал, так как добрался до места проведения феста ближе к концу. Не последней темой дня была и тема экологии, о чем явно говорило присутствие активистов Greenpeace на площадке. В целом, мероприятие имело несколько камерную атмосферу, если можно так выразиться. Чувствовалось, что случайных людей тут нет. Только энтузиасты.

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