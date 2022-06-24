Опубликованная на GitHub нейросеть YaLM 100 умеет работать с текстовыми данными на русском и английском языках. На данный момент она является самым продвинутым решением своего класса, доступным рядовым энтузиастам и широкому кругу разработчиков.

реклама

Компания Яндекс опубликовала в открытом доступе нейросеть YaLM 100 (прим. - ссылка на скачивание будет в конце статьи), предназначенную для генерации текста и работы с ним. Поддерживается как русский, так и английский язык. Отмечается, что на сегодняшний день данное решение является самой большой GPT-подобной моделью, доступной широкому кругу энтузиастов и разработчиков. Всего YaLM 100 содержит 100 миллиардов параметров, что является рекордным для подобных решений, умеющих работать с текстовой информацией на русском языке. В работе используются знания лингвистических закономерностей и правил, а также некоторые познания об окружающем мире. Как было отмечено в официальном пресс-релизе компании, это позволит использовать разработки в маркетинговых целях, начиная от генерации описаний товаров и заканчивая идеями для рекламных слоганов. Умеет нейросеть решать и творческие задачки (тут я вспоминаю известную речь героя Уилла Смита из фильма «Я, робот»): ей по силам писать стихи, сочинять поздравления и так далее. Отмечается, что сама команда Яндекса также вовсю применяет аналогичные решения в работе над более чем двадцатью проектами, включая «Алису», а также для автоматизации работы службы поддержки, при создании рекламных текстов, выдаче быстрых ответов в Поиске и так далее.

Ниже я приведу несколько примеров того, как YaLM 100 отвечает на разные вопросы:

Петр Попов, генеральный директор Яндекс Технологий, отмечает, что для обучения такой большой языковой модели были задействованы огромные ресурсы компании в виде нескольких лет работы наиболее квалифицированных специалистов в этой области. Также были задействованы аппаратные мощности в виде суперкомпьютеров компании, а в процессе обучения был прогнан массив текстовой информации на русском и английском языках суммарным объёмом около 2 Тб. Однако, Попов отмечает важность того, чтобы подобные технологии были доступны самому широкому кругу исследователей и разработчиков, а не только отдельным компаниям-гигантам из сферы информационных технологий. Предполагается, что делая YaLM 100B общедоступной, Яндекс даст мощный толчок к дальнейшему развитию генеративных нейросетей.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Скачать YaLM 100B можно с GitHub по ссылке: https://github.com/yandex/YaLM-100B