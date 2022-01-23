ViewSonic анонсировала очередное пополнение модельного ряда линейки мониторов ELITE, ориентированных на киберспорт, которая в скором времени пополнится на три новых монитора, использующих продвинутую технологию зональной подсветки Mini-LED и имеющих внушительные частоты обновления дисплея.

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Компания ViewSonic представила три новых игровых монитора линейки ELITE, нацеленные на сегмент киберспорта. В представленных новинках используется система подсветки, основанная на технологии Mini-LED. Модели получили названия ELITE XG272G-2K, ELITE XG321UG (представлен на картинке) и ELITE XG341C-2K, в которых зашифрованы диагонали их дисплеев – соответственно, это 27, 32 и 34 дюйма.

Что до технологии Mini-LED, она представляет собой использование небольших светодиодов, размеры которых составляют менее 0,2 мм, объединенных в зоны в форме квадратов, что позволяет реализовать зональную подсветку изображения на экране, освещая яркие участки картинки и затемняя тёмные. При этом, реализуется технология полноспектрового локального затемнения FALD, в результате чего картинка становится более четкой и контрастной. Отмечу, что количество таких зон у разных моделей будет отличаться, но к этому ещё вернёмся чуть позже, когда более подробно расскажу про каждый из представленных мониторов.

Помимо этого, модели ELITE XG272G-2K и ELITE XG321UG поддерживают технологию NVIDIA Reflex Analyzer, отслеживающую задержку между действием игрока и отображением результата на экране.

ELITE XG272G-2K имеет диагональ 27 дюймов при разрешении QHD, IPS матрица создана по технологии IGZO – в ней содержатся оксиды индия, галлия и цинка, что обеспечивает глубокий ровный цвет. Частота обновления составляет весьма внушительные 300 Гц. Поддерживаются технологии NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и VESA DisplayHDR 1000, охват цветового диапазона DCI-P3 составляет 95%. Подсветка Mini-LED разделена на 576 зон.

ELITE XG321UG диагональю 32 дюйма имеет разрешение ультраширокое 4K UHD, матрица основанная на технологии IPS имеет частоту обновления 144 Гц при времени отклика 3 мс OD. Имеется поддержка NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и VESA DisplayHDR 1400. Цветовой охват составляет 99% гаммы Adobe RGB, монитор проходит заводскую калибровку на Delta E<2. Подсветка по технологии Mini-LED состоит из 1152 зон.

ELITE XG341C-2K получит изогнутый ультраширокий 34-дюймовый дисплей с разрешением WQHD и рекордной частотой обновления для подобной диагонали, составляющей 200 Гц в разгоне (в обычном режиме – 165 Гц) при времени отклика 1 мс MPRT. Модель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. Заявлена поддержка 97% цветового диапазона DCI-P3 и максимальная яркость 1400 нит. Степень кривизны матрицы составит 1500R. Данная модель получит порты USB Type-C с поддержкой зарядки при мощности 90 Вт и HDMI 2.1 для подключения новейших игровых консолей.

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Отмечу также, что все озвученные характеристики моделей носят ориентировочный характер, так как производитель оставляет за собой право их изменения при выпуске на рынок. Старт продаж моделей ELITE XG321UG и ELITE XG341C-2K ожидается в первом квартале 2022 года, а ELITE XG272G-2K – в третьем квартале 2022 года.