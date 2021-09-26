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Geek Picnic пройдет в Москве на Винзаводе в начале октября
Известный фестиваль науки, современного искусства и гик-культуры Geek Picnic пройдёт второй раз в этом году. Мероприятие состоится в Москве на площадке Винзавод в начале октября.
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В этом году один из самых популярных фестивалей науки и популярной культуры Geek Picnic всё же состоялся, в отличие от предыдущего 2020 года, когда из-за ситуации с «короной» его пришлось проводить в онлайн-формате. И видимо, возымел такой успех у утомленной постоянными отменами всех массовых мероприятий публики, что организаторы решили повторить его второй раз, на бис.

Вообще, с фестивалем в этом году всё получилось интересно и несколько запутанно. Первоначально его планировали провести в московском Парке Горького в конце июля и посвятить теме восстановления общественной жизни и бизнеса в условиях пандемии. Затем организаторы сместили дату на 21 августа, а после и вовсе сменили место проведения на солидных размеров теплоход, курсирующий по Москве-реке с утра и до глубокой ночи, а тематику изменили на более развлекательную. Был и ещё ряд различных нововведений организационного характера, как то, что билеты действовали не на весь день мероприятия, а лишь на определенный рейс, а также на борт не брали пассажиров младше 18 лет.

В последних числах августа организаторы решили провести опрос в соцсетях на тему того, не желает ли публика провести Geek Picnic повторно в этом же году, на этот раз уже в традиционном сухопутном формате. Публика, естественно, была не против, и некоторое время назад были озвучены время и место проведения уже второго феста за этот год. Снова Москва (Питер, увы, в этом году в пролёте, второй раз), популярная арт-площадка Винзавод, дата - 2 октября. Вход, что особенно приятно, в этот раз будет бесплатным. К тому же, мероприятие заявлено в формате для всей семьи. Для детей будут всякие образовательные программы и робототехника, а для более взрослой аудитории ресурса overclockers.ru тоже есть кое-что потенциально интересное. Иначе я бы не стал писать сюда эту заметку. 

Так, нам обещают зону, посвященную различным стартапам (опять же, не обойдется без роботов), зоны с VR, а что особенно актуально – будет зона трудоустройства в сферах, связанных с IT. Заявлены лекции на темы внедрения цифровых технологий, дистанционной работы и образования, искусственного интеллекта. Также будут говорить и на тему борьбы с COVID.

Я же пойду, в первую очередь, ради интерактивных ретроигровых зон, представленных проектами RetroTech Squad и GBX Summer Party, объединениями любителей старой компьютерно-консольной техники. Там можно будет с головой окунуться а аутентичную ретроигровую ностальгию, сыграв на куче разных ПК и консолей, пришедших прямиком из прошлых десятилетий. Планируется и ряд ретро-турниров, чтобы уж совсем не дать олдам заскучать. Так, что, на всякий случай, повторю-ка я основные комбо за Саб-Зиро на шестикнопочном сеговском геймпаде. Так, на всякий случай.

С подробной программой мероприятия каждый желающий сможет ознакомиться на сайте фестиваля по адресу https://geek-picnic.me, для посещения необходимо будет зарегистрироваться там же. Правила посещения мероприятия – маски обязательны, а вот QR коды, справки о прививках, тестах и т.д., требовать не будут. В любом случае, всем, кто захочет пойти, крайне рекомендую следить за апдейтами на официальном сайте и в соцсетях фестиваля - сейчас часто всё меняется, отменяется или переносится в самый последний момент.

Иллюстрации взяты из официального сообщества фестиваля ВКонтакте 

#консоли #rts #ретрогейминг #ретроигры #gbx #geek picnic #geek picnic 2021 #retrotechsquad #винзавод
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