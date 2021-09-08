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В конце лета аналитики AliExpress подвели итоги продаж комплектующих и периферии для ПК, пользующихся наибольшей популярностью на данной площадке за первую половину августа (в расчёт брался период с 1 по 15 число). Так, спрос на комплектующие для ПК среди российских покупателей вырос почти в два раза. Притом, эксперты отмечают и то, что этот рост не был связан с крупными закупками комплектующих для майнинга, а наоборот – всё происходило на фоне снижения активности майнеров. К тому же, большой популярностью пользовались видеокарты, на которых был введён ряд технических мер, затрудняющих добычу наиболее популярных криптовалют. Отмечу, что многие сторонние аналитики называли рост продаж видеокарт в августе сезонным явлением в целом, однако, представители AliExpress сообщили о том, что в данной продуктовой категории продажи увеличились примерно в 7,5 раз по сравнению с августом прошлого 2020 года. Впрочем, не исключая при этом и того, что сезонность роста в августе каждого года имеет место быть и связана с подготовкой к новому учебному году (прим. автора – ну да, RTX 3080 нужна не для игр, а для учебы). При этом, популярностью на площадке пользуются как достаточно бюджетные видеокарты, так и более дорогие решения, но в целом диапазон колеблется от 13 000 рублей до 62 000 рублей.

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Продажи других комплектующих также увеличились за данный период, пусть и не так существенно. Материнские платы стали брать в полтора раза чаще. При этом, пользователи не сильно экономят и предпочитают модели с четырьмя слотами под оперативную память и двумя портами M.2 разного формата для установки твердотельных накопителей, отдавая в среднем от 4000 до 6000 рублей. Спрос на корпуса в августе вырос чуть меньше, чем на материнки – примерно в 1,4 раза. Традиционно лидируют решения формата MidiTower, что вполне логично, однако, всё большей популярностью пользуются модели корпусов с прозрачной боковой стенкой из акрилового «стекла» и наличием декоративной подсветки как таковой, настраиваемой RGB или более простой светодиодной – не уточняется. Популярностью пользуются модели корпусов в ценовом диапазоне от 2000 до 6000 рублей. SSD продолжают набирать популярность – рост данного сегмента также составил 1,4 раза за период, однако, российские пользователи чаще всего предпочитают недорогие модели на 120 Гб, чего, впрочем, хватает под установку актуальных версий Windows и программного обеспечения на системный диск, что значительно увеличивает быстродействие ПК в целом и уменьшает время, необходимое для загрузки как самой ОС, так и программ. Большинство пользователей готовы отдать за SSD от 4000 до 8000 рублей. Чуть сильнее вырос спрос на внешние жесткие диски – в 1,6 раза. Притом, среди потребителей пользуются интересом не самые дешёвые модели объёмом в 2 ТБ.



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Так вот плавно мы переходим от категории комплектующих к категории аксессуаров для ПК и ноутбуков. В данной категории наиболее интересна игровая периферия, представленная различными моделями клавиатур и мышей. Здесь продажи увеличились в два с половиной раза. Отмечается, что большим интересом пользуются беспроводные мышки, работающие через Bluetooth, и игровые клавиатуры с механическими переключателями и встроенной подсветкой.

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что у покупателей из России наибольшей популярностью пользуются как бюджетные решения, так и решения из среднего ценового диапазона, а вот спрос на наиболее дорогие варианты заметно ниже. Что, впрочем, и не удивительно.

В оформлении материала использованы иллюстрации, взятые с официального сайта производителя комплектующих и игровой периферии ASUS