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Яндекс запустит беспилотное такси в Москве уже этой осенью

Компания официально подтвердила желание запустить беспилотное такси в Москве в тестовом режиме - где и как на нём можно будет прокатиться, а также некоторые интересные факты о данном проекте вы узнаете из данного материала!
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Компания Яндекс объявила начале пилотного проекта по запуску первых беспилотных (уж простите за каламбур) такси на улицы Москвы. Уже этой осенью первые автоматически управляемые автомобили должны появиться в столичном районе Ясенево. В качестве критериев выбора данного района, расположенного в южной части города, представители Яндекса отмечают то, что Ясенево – один из самых больших районов Москвы, между разными местами притяжения которого порой приходится преодолевать значительные расстояния, так что услуги такси для перемещения внутри района традиционно пользуются высокой популярностью.

Вызвать беспилотное такси можно будет через мобильное приложение Яндекс Go, в качестве поддерживаемых пунктов отправления и назначения в пресс-релизе указаны ближайшие станции метро («Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк»), популярные торговые центры и тренажерные залы. Со временем таких точек станет больше, также, как и станет больше машин «на линии», доступных для вызова. Однако, первое время сервис будет работать в ограниченном тестовом режиме, доступном только совершеннолетним пользователям, а для того, чтобы воспользоваться им, придется заранее подать заявку через форму по адресу https://sdg.yandex.ru/taxi/yasenevo.

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Стоит отметить и то, что технологии беспилотного управления автомобилей в прямом и переносном смысле обкатываются на дорогах Москвы уже не первый год: до этого за рулем беспилотных авто сидели водители-испытатели, контролирующие ситуацию. К тому же, нахождение за рулём водителя традиционно обусловлено действующими законами. С лета 2018 года беспилотные такси от Яндекса проходили автономные испытания в городе-спутнике Казани Иннополисе, где за это время было совершено более 20 000 поездок с пассажирами. В общей сложности, автомобили с автопилотом от Яндекса прошли 14 000 000 километров по дорогам общего пользования в таких странах, как Россия, США и Израиль. Выпустить такси на дороги российских городов уже без водителя позволит принятый в 2021 году закон об экспериментальных правовых режимах, изданный в частности для того, чтобы снять привычные ограничения для возможности отработки технологий беспилотного управления автомобилями на дорогах общего пользования в пределах определенной городской территории.

Не смотря на некоторый остающийся вакуум по части действующего законодательства, который, при благоприятном развитии событий может быть «заполнен» соответствующими поправками, данные проекты в очередной раз однозначно утверждают Яндекс на лидирующих позициях среди отечественных ИТ компаний, занимающихся разработками и внедрением реальных инноваций.

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