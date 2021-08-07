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Компания HP представила линейку новых игровых мониторов Series X. Что интересно, они относятся к «основному» бренду HP, а не к геймерским суббрендам компании - Omen и Victus. В частности, этим можно объяснить весьма сдержанный лаконичный дизайн без лишних элементов. Все семь заявленных моделей получат частоту обновления экрана в 165 Гц, время отклика 1 мс, поддержку AMD FreeSync Premium, систему HP Eye Ease, снижающую нагрузку на глаза, а также комплектные подставки с возможностью регулировать высоту от поверхности стола, поворачивать и наклонять монитор.

Представленные модели будут иметь как плоский, так и изогнутый дисплей, различаться разрешениями матрицы и её диагональю. При этом модели с плоским дисплеем используют матрицу, выполненную по технологии IPS, в то время, как изогнутые – VA. Из возможностей для подключения – по одному разъёму Display Port 1.4 и одному HDMI 2.0, изогнутые модели также имеют дополнительный 3,5 мм разъём для подключения наушников или колонок.

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HP X34 - ультраширокий монитор с самой большой диагональю в линейке



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Ниже приведу краткие характеристики каждой из представленных моделей:

HP X27 - плоская IPS матрица 27”, соотношение сторон 16:9, разрешение Full HD (1920x1080)

HP X27q - плоская IPS матрица 27”, соотношение сторон 16:9, разрешение Quad HD (2560x1440)

HP X32 - плоская IPS матрица 31,5”, соотношение сторон 16:9, разрешение Quad HD (2560x1440)

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HP X34 - плоская IPS матрица 34”, соотношение сторон 21:9, разрешение Ultra-Wide QHD (3440x1440)

HP X27c – изогнутая VA матрица 27”, соотношение сторон 16:9, разрешение Full HD (1920x1080)

HP X27qc - изогнутая VA матрица 27”, соотношение сторон 16:9, разрешение Quad HD (2560x1440)

HP X32c - изогнутая VA матрица 32”, соотношение сторон 16:9, разрешение Full HD (1920x1080)

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Система присвоения индексов моделям логична и проста: X – название серии, двухзначное число – диагональ в дюймах (округленная в большую сторону, если надо), буква c – изогнутый (curved), буква q – версия с разрешением, увеличенным до Quad HD (по сравнению с Full HD на базовой модели).

HP X27qc имеет изогнутый дисплей с разрешением Quad HD

Цена представленных моделей мониторов пока не была официально объявлена, её мы узнаем ближе к старту продаж. Представители компании отмечают, что в новинках широко использован пластик вторичной переработки – так, корпусные пластиковые детали содержат до 85% переработанного пластика от общей массы.