ViewSonic представила два монитора киберспортивной линейки ELITE с поддержкой NVIDIA Reflex
Компания ViewSonic представит на российском рынке новые мониторы киберспортивной линейки ELITE, поддерживающие технологию G-Sync и Reflex от Nvidia, которые были разработаны в тесном партнерстве с последней. Модели получили названия ViewSonic ELITE XG251G и ViewSonic ELITE XG271QG.
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Диагональ ELITE XG251G составляет 24,5 дюйма, монитор поддерживает частоту обновления 360 Гц, и имеет IPSматрицу с антибликовым покрытием, имеющую разрешение FullHD (1920×1080пикселей). Уже заявлено, что монитор будет иметь сертификацию TÜV по части комфортной для глаз работы. Для подключения будут предусмотрены порты HDMI, DisplayPort и USB.
27-дюймовый ELITE XG271QG уступает по частоте обновления экрана, которая всё равно составляет весьма внушительные 240 Гц и имеет разрешение IPS-матрицы QHD.
Цветопередача обоих мониторов составляет 99% охвата цветового диапазона Adobe при максимальной яркости 400 нит, время отклика – 1 мс в тесте "grey to grey" (GTG). Пару слов стоит сказать про NVIDIA Reflex–данная технология уменьшает время задержки и отклика за счет Reflex Latency Analyzer, который вычисляет общую задержку игрового ПК, производительность его процессора и видеокарты, на основе чего снижает время, необходимое на реакцию системы на сигнал от устройств ввода. Также новинки объединяет общий подход к дизайну, получивший в компании название ELITE Design Enhancements (EDE), что подразумевает под собой комплекс мер, направленных на улучшение их эргономики и повышение удобства игрового места в целом. В их число входит наличие держателя для провода мышки и наушников, а подставка имеет возможности регуляции по высоте, наклона и вращения.
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Следует помнить то, что ViewSonic позиционирует мониторы линейки ELITE в первую очередь как профессиональное решение для серьезного киберспорта, а не столько для домашнего гейминга. Тем не менее, заявлена настраиваемая RGB – подсветка, куда же без нее в наше время!
Старт продаж новинок намечен на третий квартал 2021 года, пока нет точных сведений, когда конкретно они появятся в России и какова будет их розничная цена.
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