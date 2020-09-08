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Компания Huawei представила на российском рынке Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro. Новинку отличает наличие системы активного шумоподавления, качественные динамики и длительное время автономной работы - до 24 часов.

Наушники выполнены в форм-факторе ободка на шею. Отмечается, что их эргономика делает удобным прослушивание музыки во время занятий спортом. Непосредственно в наушниках расположены магниты, которые позволяют вешать девайс на шею как "ожерелье". При этом, автоматически срабатывает перевод их в режим ожидания и прерывание активной связи со смартфоном. Общий вес наушников составляет 34 грамма.

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Производитель уверяет, что, благодаря эффективной системе подавления шума, удается заглушить посторонние фоновые звуки громкостью до 40 дБ. Сразу отвечу на вопрос, который мог возникнуть у некоторых читателей. Да, есть ситуации, когда работа системы подавления внешних шумов может подвергать пользователя опасности, поэтому её можно отключить. Также, данные наушники хорошо подходят для применения в качестве гарнитуры для голосовой связи, благодаря тому, что имеются три микрофона, также оснащенные алгоритмом, убирающим посторонние шумы при разговоре (в том числе и характерный шум от ветра на улице), а голос становится более четким.

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Производитель обещает "студийное качество звука, сравнимое с накладными наушниками" (привожу дословно написанное в официальном пресс-релизе), благодаря качественным динамикам диаметром 14 мм с тонкой диафрагмой из сплава алюминия и магния, а также применением в конструкции независимой низкочастотной трубки, обеспечивающей глубокий бас. Работа над оптимизацией аудиокодека позволила сократить задержку звука в мобильных играх до 150 мс. Данная функция автоматически активируется при работе с планшетами и смартфонами Huawei на фирменной прошивке EMUI 9.1 и более новых версиях. Говоря о работе наушников со смартфонами бренда, стоит рассказать о том, как реализована одна интересная "фишка" по их быстрому подключению к смартфонам Huawei, под названием HiPair - при подключении зарядного разъёма USB типа C к аналогичному разъёму на смартфоне.

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Что касается времени автономной работы, то заявлено до 24 часов воспроизведения музыки в обычном режиме и до 16 часов воспроизведения с включенным режимом шумоподавления. При этом, за счет высокой энергоэффективности девайса и аккумулятора небольшой емкости (всего 150 мАч), наушники очень быстро заряжаются: 5 минут подзарядки должно хватить на 5 часов работы. Подзарядить их можно непосредственно через разъем USB-C смартфона, если последний поддерживает режим OTG.

Наушники Huawei FreeLace Pro представлены в трех цветах - матово-белом, графитово-чёрном и "зелёный шалфей". Предзаказ стартует 10 сентября 2020 года, а с 18 сентября новинка появится на полках магазинов и станет доступна на сайте компании. Цена должна составить около 8000 рублей.

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