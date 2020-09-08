Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei представила беспроводные наушники FreeLace Pro на российском рынке

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
MSI RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания Huawei представила на российском рынке Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro. Новинку отличает наличие системы активного шумоподавления, качественные динамики и длительное время автономной работы - до 24 часов.

Наушники выполнены в форм-факторе ободка на шею. Отмечается, что их эргономика делает удобным прослушивание музыки во время занятий спортом. Непосредственно в наушниках расположены магниты, которые позволяют вешать девайс на шею как "ожерелье". При этом, автоматически срабатывает перевод их в режим ожидания и прерывание активной связи со смартфоном. Общий вес наушников составляет 34 грамма.

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Производитель уверяет, что, благодаря эффективной системе подавления шума, удается заглушить посторонние фоновые звуки громкостью до 40 дБ. Сразу отвечу на вопрос, который мог возникнуть у некоторых читателей. Да, есть ситуации, когда работа системы подавления внешних шумов может подвергать пользователя опасности, поэтому её можно отключить. Также, данные наушники хорошо подходят для применения в качестве гарнитуры для голосовой связи, благодаря тому, что имеются три микрофона, также оснащенные алгоритмом, убирающим посторонние шумы при разговоре (в том числе и характерный шум от ветра на улице), а голос становится более четким.  

реклама

Производитель обещает "студийное качество звука, сравнимое с накладными наушниками" (привожу дословно написанное в официальном пресс-релизе), благодаря качественным динамикам диаметром 14 мм с тонкой диафрагмой из сплава алюминия и магния, а также применением в конструкции независимой низкочастотной трубки, обеспечивающей глубокий бас. Работа над оптимизацией аудиокодека позволила сократить задержку звука в мобильных играх до 150 мс. Данная функция автоматически активируется при работе с планшетами и смартфонами Huawei на фирменной прошивке EMUI 9.1 и более новых версиях. Говоря о работе наушников со смартфонами бренда, стоит рассказать о том, как реализована одна интересная "фишка" по их быстрому подключению к смартфонам Huawei, под названием HiPair - при подключении зарядного разъёма USB типа C к аналогичному разъёму на смартфоне.

реклама

Что касается времени автономной работы, то заявлено до 24 часов воспроизведения музыки в обычном режиме и до 16 часов воспроизведения с включенным режимом шумоподавления. При этом, за счет высокой энергоэффективности девайса и аккумулятора небольшой емкости (всего 150 мАч), наушники очень быстро заряжаются: 5 минут подзарядки должно хватить на 5 часов работы. Подзарядить их можно непосредственно через разъем USB-C смартфона, если последний поддерживает режим OTG.

Наушники Huawei FreeLace Pro представлены в трех цветах - матово-белом, графитово-чёрном и "зелёный шалфей". Предзаказ стартует 10 сентября 2020 года, а с 18 сентября новинка появится на полках магазинов и станет доступна на сайте компании. Цена должна составить около 8000 рублей.

реклама



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei наушники беспроводные наушники аудио bluetooth-наушники freelace pro huawei freelace pro шумоподавление
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
10
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
37

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 37
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable для популярного смартфона 2017 года
6
PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
11
Цена iPhone 11 Pro Max упала на 34 000 рублей – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR, IP68, до 512 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 мА*ч
2
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
2
Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
37
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре
88
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
61
Xiaomi представила POCO X3 NFC – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч по цене от 229 евро
2
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
46
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
37
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
3
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
48
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
37
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
21
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
25
Xiaomi Redmi Note 10 показали на качественных изображениях
2
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
33

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
10
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
187
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
37
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
64
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
10

Сейчас обсуждают

Saint_Diver
22:17
Так какой же он после этого 650-ваттник? И ты куда смотрел, когда его покупал?
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
Batareykin
22:16
соседка спрашивает, а есть насадки на шуруповерт из магазина для взрослых?
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
Махмуд Скорострелов
22:15
Уже можно сказать, что будет крайне не удобно в плане управления
Игровой процесс версии Company of Heroes для iPhone и устройств под управлением Android
Saint_Diver
22:13
>>>Добавляй +30-40% на стабильность А чего не 90-120%? Надёжнее ведь будет!
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
Махмуд Скорострелов
22:11
Остановите планету, я сойду...
Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
Pris
22:11
! ), так почти все крупным пишется, не успел изменить )
NVIDIA RTX 3060 Ti/SUPER получит 8 ГБ GDDR6, RTX 3070 Ti/SUPER 16 ГБ GDDR6X, а RTX 3080 Ti/SUPER 20 ГБ GDDR6X
Махмуд Скорострелов
22:09
Это конечно хорошо, но для меня остаётся открытым вопрос стрельбы в этой игре. Для сиди прожект это первый опыт шутеров, каким он будет, узнаем только на релизе
В Cyberpunk 2077 будет на 20% больше диалогов и контента, чем в The Witcher 3 - игра обещает погрузить геймеров в свой мир на долгие недели или даже месяцы
xMindx
22:07
Вброс. Какие там 115мх у 3080? по прогнозам она 60-то еле пожмет на эфире.
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
Sh1rk0
22:06
Aerocool 650 VX
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
Aleks Nev
22:00
1 карта ценой под 100к+ даёт мне 110 мх, отлично. А Вега 64 старая и доступная на авито с ценой от 16 до 24к даёт мне 48 мх. Смысл этой карты конкретно для эфира сомнителен крайне. Те же веги на крипт...
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем