Huawei представила беспроводные наушники FreeLace Pro на российском рынке
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Компания Huawei представила на российском рынке Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro. Новинку отличает наличие системы активного шумоподавления, качественные динамики и длительное время автономной работы - до 24 часов.
Наушники выполнены в форм-факторе ободка на шею. Отмечается, что их эргономика делает удобным прослушивание музыки во время занятий спортом. Непосредственно в наушниках расположены магниты, которые позволяют вешать девайс на шею как "ожерелье". При этом, автоматически срабатывает перевод их в режим ожидания и прерывание активной связи со смартфоном. Общий вес наушников составляет 34 грамма.
Производитель уверяет, что, благодаря эффективной системе подавления шума, удается заглушить посторонние фоновые звуки громкостью до 40 дБ. Сразу отвечу на вопрос, который мог возникнуть у некоторых читателей. Да, есть ситуации, когда работа системы подавления внешних шумов может подвергать пользователя опасности, поэтому её можно отключить. Также, данные наушники хорошо подходят для применения в качестве гарнитуры для голосовой связи, благодаря тому, что имеются три микрофона, также оснащенные алгоритмом, убирающим посторонние шумы при разговоре (в том числе и характерный шум от ветра на улице), а голос становится более четким.
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Производитель обещает "студийное качество звука, сравнимое с накладными наушниками" (привожу дословно написанное в официальном пресс-релизе), благодаря качественным динамикам диаметром 14 мм с тонкой диафрагмой из сплава алюминия и магния, а также применением в конструкции независимой низкочастотной трубки, обеспечивающей глубокий бас. Работа над оптимизацией аудиокодека позволила сократить задержку звука в мобильных играх до 150 мс. Данная функция автоматически активируется при работе с планшетами и смартфонами Huawei на фирменной прошивке EMUI 9.1 и более новых версиях. Говоря о работе наушников со смартфонами бренда, стоит рассказать о том, как реализована одна интересная "фишка" по их быстрому подключению к смартфонам Huawei, под названием HiPair - при подключении зарядного разъёма USB типа C к аналогичному разъёму на смартфоне.
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Что касается времени автономной работы, то заявлено до 24 часов воспроизведения музыки в обычном режиме и до 16 часов воспроизведения с включенным режимом шумоподавления. При этом, за счет высокой энергоэффективности девайса и аккумулятора небольшой емкости (всего 150 мАч), наушники очень быстро заряжаются: 5 минут подзарядки должно хватить на 5 часов работы. Подзарядить их можно непосредственно через разъем USB-C смартфона, если последний поддерживает режим OTG.
Наушники Huawei FreeLace Pro представлены в трех цветах - матово-белом, графитово-чёрном и "зелёный шалфей". Предзаказ стартует 10 сентября 2020 года, а с 18 сентября новинка появится на полках магазинов и станет доступна на сайте компании. Цена должна составить около 8000 рублей.
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