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Компания ViewSonic представила новый 32-дюймовый игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U. Новинка отличается разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления экрана 144 Гц при подключении по DisplayPort и HDMI (поддерживается стандарт HDMI 2.1), время отклика составляет 1 мс, а максимальная яркость - 600 кд/м2. Имеется поддержка технологии синхронизации кадров AMD FreeSync Premium Pro, соответствие стандарту VESA Display HDR 600, а также 99% охват цветового диапазона Adobe.

Из остальных особенностей монитора стоит отметить "трехсторонний" безрамочный дизайн, то есть, все рамки, кроме нижней, выполнены максимально тонкими. Подставка очень компактная и выполнена в виде "ноги" с Т-образной "подошвой". Благодаря такому дизайну удается достичь необходимой устойчивости, практически не занимая место на столе. Имеются приспособления для закрепления кабелей мышки и клавиатуры, крючок для наушников, встроенная стереосистема из двух динамиков и настраиваемая RGB подсветка. В остальном же дизайн весьма лаконичен, что характерно в целом для линейки игровых мониторов ViewSonic ELITE, он понравится любителям минимализма. При этом, в официальном пресс-релизе компании отмечается то, что при создании модели ViewSonic ELITE XG320U одинаково ориентировались как на ПК-гейминг, так и на использование его в паре с консолями нового поколения.

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Подробности о том, будет ли данный монитор поддерживать подключение по стандартам VGA и DVI, а также его ориентировочная цена и сроки поступления на российский рынок в пресс-релизе не приводятся.