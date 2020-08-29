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В магазине Epic Games бесплатная раздача игр Hitman и Shadowrun

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Игровая контора Epic Games, известная своей любовью к халяве... то есть, я хотел сказать, своей любовью к раздачам игр на халяву в своем онлайн-магазине Epic Games Store, в очередной раз радует геймеров, раздавая бесплатно весьма интересные проекты. До 3 сентября включительно (18:00 по Москве) любой желающий может "купить" со 100% скидкой игру Hitman 2016 года и сборник Shadowrun Collection.

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В Hitman (не путать с самой первой частью серии Hitman: Codename 47) игроку предстоит взять на себя роль легендарного лысого киллера. Впрочем, по сравнению с "заказанными" ему тёмными личностями, Агент 47, как зовут нашего протеже, выглядит персонажем скорее даже положительным, чем отрицательным. А вот для достижения целей все средства хороши - в прямом смысле слова. Тут и внушительный арсенал самого разнообразного огнестрела - от пистолетов с глушителем и снайперских винтовок, до отравленной еды и всяких прочих несчастных, но отнюдь не случайных, случаев, которые будут периодически приключаться с целями наших заданий. Также стоит отметить уникальную игровую механику серии - стелс-экшен с прятками в тени, нейтрализацией случайных свидетелей, в том числе и не летальными способами, переодеваниями в чужую одежду с последующим "отыгрышем" роли мирного почтальона или даже личного охранника нашей очередной жертвы, изучение локации на предмет планирования возможных способов устранения цели и тихого отхода без шума и пыли. Это в идеале, на практике-то порой всё бывает и в стиле Рембо. Правда, лысого и без фирменной банданы, но зато с пулеметом M60 наперевес.

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Shadowrun Collection является антологией из нескольких игр серии Shadowrun: это Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut и Shadowrun Hong Kong - Extended Edition. Мир пошаговых ролевых игр Shadowrun построен на смешении киберпанка и фэнтези со всеми характерными для того и того элементами. Злые корпорации, хакеры, узкие улочки Гонконга с неоновыми вывесками, а также эльфы, орки и прочие существа, привычные для какого-нибудь World of Warcraft смешались в абсолютно неповторимый взрывной коктейль, который уже по достоинству оценили любители данного жанра.

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На данный момент известно, что с 3 по 10 сентября в Epic Games Store будут раздавать Into The Breach - пошаговую стратегию в пиксельной стилистике игр для 16-битных приставок и компьютеров эпохи MS DOS.

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Теги

игры epic games store халява hitman egs epic buhs hitman 2016 into the breach shadowrun
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